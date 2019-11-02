بايرن ميونخ يسقط أمام فرانكفورت بخماسية بالدوري الألماني (فيديو)

حقق فريق إينتراخت فرانكفورت مفاجأة كبيرة في البوندسليجا الألمانيه، بالفوز علي بطل الدوري، بايرن ميونخ بخماسية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الحادية عشر في لقاء أقيم علي ملعب كوميرزبانك، في مباراة خسرها الفريق البافاري بعد مستوي سئ خلال ال 90 دقيقة.





إينتراخت فرانكفورت يسحق بايرن ميونخ بخماسية بالدوري الألماني





تعرض جيروم بواتينج مدافع بايرن ميونخ للطرد في الدقيقة التاسعه من زمن الشوط الأول مما أدي لتحول كبير في النتيجة، ليسجل فريق إينتراخت فرانكفورت الهدف الأول عن طريق فيليب كوستيتش في الدقيقة 25 ثم عزز جابريل سوو بهدف ثان في الدقيقة 33 ثم سجل المهاجم البولندى روبيرت ليفاندوفسكى هدف البايرن الوحيد في الدقيقة 37 لينتهى الشوطالأول بنتيجة 2-1 لفرانكفورت.





وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 49 سجل دافيد إبراهام الهدف الثالث لفرانكفورت ثم عزز مارتن هينتينجر بالهدف الرابع في الدقيقة 61 وفي الدقيقة 85 سجل جونسالو باسيينسيا الهدف الخامس ليفوز فرانكفورت بخماسية لهدف.





ترتيب بايرن ميونخ وإينتراخت فرانكفورت بالدوري الألماني





أصبح بايرن ميونخ في المركز الرابع بالدوري الألماني خلف كل من بوروسيا مونشنجلادباخ وبوروسيا دورتموند ولايبزيج برصيد 18 نقطة بينما أصبح فريق إينتراخت فرانكفورت في المركز السادس برصيد 17 نقطة.