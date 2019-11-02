Advertisements
Advertisements
Advertisements

بايرن ميونخ يسقط أمام فرانكفورت بخماسية بالدوري الألماني (فيديو)

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:50 م
Advertisements
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
محمد جمال
Advertisements
حقق فريق إينتراخت فرانكفورت مفاجأة كبيرة في البوندسليجا الألمانيه، بالفوز علي بطل الدوري، بايرن ميونخ بخماسية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الحادية عشر في لقاء أقيم علي ملعب كوميرزبانك، في مباراة خسرها الفريق البافاري بعد مستوي سئ خلال ال 90 دقيقة.

إينتراخت فرانكفورت يسحق بايرن ميونخ بخماسية بالدوري الألماني

تعرض جيروم بواتينج مدافع بايرن ميونخ للطرد في الدقيقة التاسعه من زمن الشوط الأول مما أدي لتحول كبير في النتيجة، ليسجل فريق إينتراخت فرانكفورت الهدف الأول عن طريق فيليب كوستيتش في الدقيقة 25 ثم عزز جابريل سوو بهدف ثان في الدقيقة 33 ثم سجل المهاجم البولندى روبيرت ليفاندوفسكى هدف البايرن الوحيد في الدقيقة 37 لينتهى الشوطالأول بنتيجة 2-1 لفرانكفورت.

وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 49 سجل دافيد إبراهام الهدف الثالث لفرانكفورت ثم عزز مارتن هينتينجر بالهدف الرابع في الدقيقة 61 وفي الدقيقة 85 سجل جونسالو باسيينسيا الهدف الخامس ليفوز فرانكفورت بخماسية لهدف.

ترتيب بايرن ميونخ وإينتراخت فرانكفورت بالدوري الألماني

أصبح بايرن ميونخ في المركز الرابع بالدوري الألماني خلف كل من بوروسيا مونشنجلادباخ وبوروسيا دورتموند ولايبزيج برصيد 18 نقطة بينما أصبح فريق إينتراخت فرانكفورت في المركز السادس برصيد 17 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فرانكفورت بايرن ميونخ وفرتكفورت بارين ميونخ

أخبار تهمك

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر KORA LIVE كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش برشلونة الآن NOW

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم NOW

منذ حوالي 5 ساعات

« كورة لايف PLUS » مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN LIVE ماتش ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر رابط مجانا YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف NOW

منذ حوالي 3 ساعات

ٌقرار عاجل من برشلونة ضد فالفيردي بعد الخسارة أمام ليفانتي

منذ ساعة و نصف

تعليق ناري من صالح جمعة حول مستقبله مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

«رابط مباشر شووت» مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد فالفيردي بعد كارثة ليفانتي

منذ ساعة و 8 دقيقة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر رابط مباراة الريدز KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول هدف تريزجيه

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر liverpool vs aston villa مجانًا الآن بدون تقطيع

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شووت - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا KORA LIVE يلا شووت رابط مباشر مباراة ليفربول PLUS

منذ ساعتين و 30 دقيقة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة MESSI GOAL

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول هدف تريزجيه العالمي NOW

منذ حوالي 3 ساعات

«رابط يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع NOW

منذ ساعتين و 27 دقيقة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش Trezeguet

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة بايرن ميونخ وأينتراخت فرانكفورت بكأس السوبر الألماني ومشاهدة البث المباشر

مهاجم فرانكفورت يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة ويرسم لوحة فنية بهدف خيالي

بايرن ميونيخ يتعثر ودورتموند يعزز صدارة الدوري الألماني

آينتراخت يرتقي للمركز الخامس في البوندزليجا

لايبزيج يتقدم للمركز الثالث في الدوري الألماني

قطار بنفيكا يدهس فرانكفورت في اليوروبا ليج

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:05 م

« كورة لايف PLUS » مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN LIVE ماتش ليفربول

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم NOW

03:49 م

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

05:02 م

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش Trezeguet

04:39 م

عاجل - برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد فالفيردي بعد كارثة ليفانتي

07:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status