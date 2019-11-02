القوات اليمنية تنجح في تفكيك ثاني حقل ألغام لـ"الحوثيين" بالحديدة





صرحت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، مساء اليوم السبت، بأن الفرق الهندسية للقوات المشتركة، نجحت في تفكيك حقل ألغام وعبوات ناسفة زرعها "الحوثيون" في محافظة الحديدة غربي البلاد، وهذا هو الثاني خلال أقل من أسبوع.





وأوضح المركز الإعلامي، أن "الألغام والعبوات الناسفة المفككة كانت مزروعة بين منازل المواطنين والطرقات المؤدية إليها في الحي".





كما أكد المركز على "استمرار القوات المشتركة في نزع ألغام الموت والعبوات الناسفة في مختلف مناطق محافظة الحديدة"، لافتاً إلى أن الألغام التي زرعها الحوثيون تسببت في وقوع كثير من الأبرياء بين قتيل ومصاب، لاسيما من النساء والأطفال.





وأعلن الجيش اليمني، يوم الاثنين الماضي، تفكيك حقل ألغام مماثل في حي منظر التابع لمديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.





وتشير تقديرات المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام" إلى أن قوات جماعة "الحوثيين" زرعت، منذ بدء الصراع العسكري في اليمن قبل نحو خمس سنوات وحتى مطلع العام 2019، نحو مليون لغم أرضي بطريقة عشوائية، وأنها تواصل زراعتها حتى الآن.



