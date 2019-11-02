الغرف التجارية تكشف حجم استثمارات القطاع الخاص في مشاريع الدولة

علق الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الأفريقية، على ما تردد عن مزاحمة الدولة للقطاع الخاص في المشروعات المختلفة قائلًا: "القطاع الخاص احجم عن الاستثمارات في 2011"، مشيرًا إلى أن استثمار القوات المسلحة لملئ الفراغ الذي خلفه القطاع الخاص.



وكشف "عز"، خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن حجم استثمارات القطاع الخاص في مشاريع الدولة حوالي 82%.



وأشار الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الأفريقية، إلى أن الدولة قامت بتوصل المرافق للمناطق الصناعية ووفرت الأراضي الصناعية للقطاع الخاص والمطورين الصناعيين، متابعًا: "26500 ألف جنيه نصيب الفرد من الإنتاج المحلي تضاعف إلى 45 ألف جنيه".

