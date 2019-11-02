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نور الشربيني تتوج بطلة لبطولة العالم للاسكواش للمرة الـ 4 على التوالي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 06:23 م
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نور الشربيني
نور الشربيني
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توجت نور الشربيني، المصنفة الثانية على العالم، مساء أمس الجمعة، على مواطنتها المصرية رنيم الوليلي المصنفة الأولى على العالم، بنتيجه 2/ 1، في بطولة العالم للاسكواش فردي سيدات، التي استضافتها مصر في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2019.

وتمكنت نور الشربيني في التغلب على رنيم الوليلي في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء أمي الجمعة بنتيجة 3-1، حيث جاءت نتيجة الأشواط كالتالي 11-4، 9-11، 11-5، 11-6، واستمرت المباراة لمدة 41 دقيقة.

ونجحت نور الشربيني في تحقيق لقب بطولة العالم للاسكواش للمرة الرابعة في تاريخها، والثانية على التوالي.

وتأهلت نور الشربيني للمباراة النهائية عقب تغلبها على مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الـ 14 عالميًا بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، فيما وصلت رنيم الوليلي للدور ذاته عقب فوزها على مواطنتها نوران جوهر بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.

وقالت نور الشربيني: "سعيدة جدًا بهذا الفوز الغالي بعد العودة من فترة إصابة في الركبة وسط جمهوري وعائلتي وأصدقائي"، مضيفة: "رنيم الوليلي، خصم لا يستهان به، خاصة أنها في أفضل مستوى لها".

جدير بالذكر أن هذه النسخة من بطولة العالم فردي سيدات للاسكواش، يصل مجموع جوائزها هذا العام إلى 430 ألف دولار.

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