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عاجل.. العراق: مقتل شخص وإصابة 91 آخرين خلال تظاهرات بغداد

السبت 02/نوفمبر/2019 - 06:27 م
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تظاهرات بغداد
تظاهرات بغداد
حلمي رمضان
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أعلنت مصادر عراقية، مساء اليوم السبت، عن مقتل شخص وإصابة 91 آخرين خلال تظاهرات بغداد، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها.

هذا وتشهد العراق احتجاجات منذ مطلع أكتوبر الماضي، ببغداد وبقية محافظات جنوب العراق؛ احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة، ووصلت مطالب المتظاهرين إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة، وندّد المتظاهرين أيضاً بالتدخل الإيراني في العراق وحرق العديد منهم العلم الإيراني، وواجهت القوات الأمنية هذه المظاهرات بعنف شديد واستعملت قوات الأمن صنف القناصة واستهدف المتظاهرين بالرصاص الحي، ووصل عدد القتلى إلى حوالي 200 شخصا بضمنهم أفراد من قوات الشرطة منذ بدء المظاهرات، وأصيب حوالي ستة آلاف شخص بجروح خلال المظاهرات، فضلاً على اعتقال العديد من المحتجين وأيضاً قطع شبكة الانترنت.

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الكلمات المفتاحية

مقتل تظاهرات بغداد بغداد العراق احتجاجات العراق

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