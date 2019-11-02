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رسالة دعم من لاعبي الزمالك والجهاز الفني لمحمود عبد العزيز (فيديو)

السبت 02/نوفمبر/2019 - 05:04 م
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محمود عبد العزيز
محمود عبد العزيز
رامي بشاي
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حرص لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مساندة محمود عبد العزيز لاعب الابيض عقب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي امس الجمعة في احد المراكز الطبية بألمانيا.

وقام اللاعبين بتصوير فيديو لدعم ومساندة اللاعب بعد اصابته الأخيرة، حيث تمنى الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين وعمال غرف خلع الملابس عودة زيزو في أسرع وقت.

وقد خضع زيزو لجراحة الرباط الصليبي امس الجمعة في احد المراكز الطبية الألمانية، حيث تواجد مع اللاعب محمد عيد الطبيب المساعد بالجهاز الطبي للفريق.

وقد وجه زيزو رسالة خاصة عقب خروجه من غرفة العمليات، حيث نشر صورة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وكتب عليها : اشكر اللاعبين القدامى الي ساندوني واشكر اللعيبة القدامى الي مش فاكرين اني عملت عملية وبيعملوا فيديوهات دعم للاعبين في اندية تانية.

ومن المقرر أن يصل زيزو إلى القاهرة يوم الاثنين المقبل، حيث يخوض اللاعب فترة تأهيل علاجي بالتنسيق مع الطبيب الالماني والجهاز الطبي للفريق الابيض.

في سياق متصل يخوض اليوم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية، على هامش المعسكر التحضيري للأبيض المقام في مدينة ٦ اكتوبر، استعدادا لمواجهات مسابقة الدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه فريق الزمالك نظيره جزلدي يوم الاثنين المقبل في مباراة ودية تجريبية على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، ضمن ثلاثة مواجهات يخوضها الابيض خلال فترة التوقف الدولي الحالية.
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الكلمات المفتاحية

محمود عبد العزيز اليلة الكرة الزمالك

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