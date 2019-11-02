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كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر بي ان سبورت المفتوحة بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE

السبت 02/نوفمبر/2019 - 04:54 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة ليفربول ضد أستون بث مباشر يلا شوت kora live بث مباشر الريدز يلا شووت كورة اون لاين دوري بلس حصري، في مباراة نارية بين ليفربول ونظيره أستون فيلا، مساء اليوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2019، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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موعد مباراة ليفربول ضد استون فيلا في الدوري الإنجليزي
من المقرر أن تقام مباراة ليفربول ضد استون فيلا على ملعب "فيلا بارك"، مساء اليوم السبت؛ في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت السعودية، والساعة السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة مباراة ليفربول ضد استون فيلا في الدوري الإنجليزي
تُذاع مباراة ليفربول واستون فيلا حصريًا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

بث مباشر مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، وتنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم السبت، ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد أستون فيلا على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش ليفربول ضد أستون فيلا
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