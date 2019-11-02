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20 وسيلة إعلامية عالمية تلتقي بوزير الآثار بمعرض "توت عنخ آمون"

السبت 02/نوفمبر/2019 - 04:50 م
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أرشيفية
أرشيفية
حسام زيدان
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أجرى وزير الآثار الدكتور خالد العناني لقاءات صحفية وتليفزيونية و إذاعية مع أكثر من 20 محطة إذاعية وقناة تليفزيونية وصحيفة بريطانية وعالمية وذلك على هامش الافتتاح الرسمي لمعرض توت عنخ آمون: كنوز الفرعون الذهبي.

حيث تهافت الإعلام البريطاني والعالمي من صحفيين وإعلاميين ومراسلين أبرز القنوات ووكالات الأنباء البريطانية والعالمية والعربية والمصرية على إجراء لقاءات صحفية وحوارات إذاعية وتليفزيونية .

والتقى وزير الآثار مع صحيفة "الجارديان" و"الفاينانشيال تايم" و"دايلي ستار" و"الاكسبريس" و"التريبيون الفنية" ومجلة "مصر القديمة" ( ancient Egypt )  وقناة وإذاعة "البي بي سي" الدولية ووكالة أنباء الصين اليوم ووكالة رويترز ووكالة الأسوشيتيد بريس وغيرهم.

لم يسأل الإعلام الانجليزي وزير الآثار فقط عن الملك الشاب وحياته وكنوزه ومعرضه والدعاية التي يحظى بها في لندن، حيث زينت شوارع لندن ومحطات الأتوبيس والمترو بصورة وجه الملاك الشاب بل عن أحدث الاكتشافات الأثرية التي قامت بها وزارة الآثار والتعاون المصري الانجليزي في مجال العمل الأثري وعن مجهودات مصر في استرداد الآثار وعن المشاريع الأثرية التي تقوم بها الوزارة منها مشروع ترميم قصر البارون إمبان ومشاريع تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية مثل مشروع تطوير أهرامات الجيزة وقرب افتتاح المتحف المصري الكبير والقطع التي سيتم عرضها به.

كما أعرب الإعلام عن رغبتهم في دعوتهم إلى حضور حدث نقل المومياوات الملكية في موكب مهيب من متحف التحرير إلي المتحف الحضارة الذين وصفوه بالحدث العظيم.

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الكلمات المفتاحية

وزير الآثار الدكتور خالد العناني معرض عنخ آمون كنوز الفرعون الذهبي توت عنخ آمون

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