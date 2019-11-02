شيخ الأزهر: لا يجوز توزيع حلوى المولد على الفقراء في هذه الحالة

أكد فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب مفتي الديار المصرية الأسبق وشيخ الأزهر حاليا، أنه لا يجوز توزيع حلوى المولد على الفقراء والمحتاجين في حالة الزكاة، نظرا لأن الفقير لا يحتاج إلى حلوى بقدر ما يحتاج إلى الأموال.





وجاء هذا ردا على سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مفاداه " هل يجوز توزيع حلوى المولد على الفقراء والمحتاجين.. وهل تعتبر قيمتها من الزكاة؟"





وأوضح شيخ الأزهر أن توزيع الحلوى على الفقراء والمحتاجين في المولد النبوي الشريف من أموال الزكاة لا يجوز.





وأردف فضيلته أنه يجب أداء الزكاة موالًا وإعطاؤها للفقراء وتمليكها إياهم، وفي حالة تقديم حلوى المولد كهدية ففي هذه الحالة يجوز.