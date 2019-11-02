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"عاشور" يبدأ تربيطات "انتخابات المحامين" من الإسكندرية

السبت 02/نوفمبر/2019 - 03:47 م
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سامح عاشور، نقيب المحامين
سامح عاشور، نقيب المحامين
العدد الورقي - محمد المالحي
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مع اقتراب فترة سامح عاشور، نقيب المحامين ومجلس النقابة، على الانتهاء بحلول نهاية نوفمبر الجارى، بدأ عاشور فى إعداد قائمته التى سيخوض بها الانتخابات المقبلة والتى ستضم 28 مرشحاً على العضوية وفق تعديلات قانون المحاماة.

وبدأ عاشور فى جس نبض بعض المرشحين أبرزهم جمال سويد، وكيل مجلس النقابة العامة السابق، والذى يحظى بشعبية كبيرة بين جيلي الوسط والشيوخ فى الإسكندرية مسقط رأسه.

يسعى عاشور للتحالف مع سويد فى مواجهة عبد الحليم علام، نقيب الإسكندرية السابق، الذى يعتزم الترشح لعضوية النقابة العامة خصوصاً بعد الخلاف الذى نشب بين عاشور وعلام على خلفية تقسيم الإسكندرية إلى نقابتين. ومن المتوقع استمرار عاشور ومجلسه 6 أشهر بعد انتهاء مدته القانونية لإعداد النقابة للانتخابات وفق تعديلات قانون المحاماة.
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