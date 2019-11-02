"عاشور" يبدأ تربيطات "انتخابات المحامين" من الإسكندرية

مع اقتراب فترة سامح عاشور، نقيب المحامين ومجلس النقابة، على الانتهاء بحلول نهاية نوفمبر الجارى، بدأ عاشور فى إعداد قائمته التى سيخوض بها الانتخابات المقبلة والتى ستضم 28 مرشحاً على العضوية وفق تعديلات قانون المحاماة.





وبدأ عاشور فى جس نبض بعض المرشحين أبرزهم جمال سويد، وكيل مجلس النقابة العامة السابق، والذى يحظى بشعبية كبيرة بين جيلي الوسط والشيوخ فى الإسكندرية مسقط رأسه.



