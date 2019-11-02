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توماس مولر يعود لتشكيل بايرن في مباراته التاريخية

السبت 02/نوفمبر/2019 - 03:38 م
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مولر
مولر
الفجر الرياضي
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أعلن الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ تشكيل فريقه أمام آينتراخت فرانكفورت، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

وقرر المدرب الكرواتي وضع الجناح الفرنسي كينجسلي كومان على دكة البدلاء مقابل البدء بمولر أساسيًا، ليمنحه فرصة الاحتفال بظهوره الـ500 بقميص الفريق البافاري.

كما تواصل جلوس الكرواتي إيفان بيريسيتش على مقاعد البدلاء رفقة كورينتين توليسو وتياجو ألكانتارا.

تشكيل بايرن جاء على النحو التالي:

نوير، بافارد، بواتينج، ألابا، ديفيز، كيميتش، ألكانتارا، كوتينيو، جنابري، مولر وليفاندوفسكي.

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توماس مولر ‏بايرن ميونيخ الدوري الالماني اخبار الرياضة

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