عاجل.. أول تعليق من صالح جمعة على رحيله وخلافه مع "فايلر"

أعرب صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تفاؤله بالفترة المقبلة، موضحاً أن جميع الأمور مُستقرة داخل الفريق، وهناك حالة من التركيز والاستقرار التي تُمهّد الطريق لتحقيق نتائج جيدة على الصعيدين المحلي والإفريقي.





وأكد صالح جمعة أن معسكر الإمارات المقام حالياً يعد مهما للغاية، والفريق يستفيد منه يوماً بعد الآخر؛ سواء على صعيد الحصص التدريبية، أو تنفيذ تعليمات الجهاز الفني مع زيادة الانسجام والتلاحم بين اللاعبين، كما يعتبر فرصة جيدة ليتعرّف السويسري رينيه فايلر المدير الفني على قدرات اللاعبين وإمكاناتهم بشكل أكبر؛ نظرا لتوليه المسئولية منذ فترة قصيرة.





وقال لاعب الأهلي إن الفريق عازم على مواصلة العروض القوية التي حققها قبل توقف مسابقة الدوري، حيث فاز الأهلي في جميع المباريات الستة التي خاضها تحت قيادة فايلر محلياً وإفريقيًا، موضحاً أن مجموعة اللاعبين المتواجدين حالياً في الفريق مُتكاملة ومتجانسة، وتمتلك قدرات فنية عالية تؤهلها لتحقيق طموحات الجماهير والفوز بجميع البطولات التي يتنافس عيها الفريق.



أبدى صالح جمعة ثقته في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي، في ظل الرغبة الكبيرة للجيل الحالي باستعادة بطولة إفريقيا والحفاظ على لقب الدوري .



نمتلك كل عوامل النجاح.. وشخصية المدير الفني تساعدنا على التألق





وأبدى صالح جمعة إعجابه الشديد بالمدير الفني وتعامله الجيد مع اللاعبين داخل وخارج الملعب، قائلا: «لقد تعاملت مع مدربين كثيرين؛ سواء كانوا محليين أم أجانب، وأرى أن فايلر من أفضلهم؛ لأنه يُجيد التعامل مع اللاعبين على المستوى الفتي والنفسي».





وتابع صالح جمعة : «من أهم مزايا فايلر أيضاً شخصيته القوية ونجاحه في التواصل مع اللاعبين، وتوصيل فكره لهم بطريقة سهلة، وهذا أمر مهم في عالم الكرة، موضحاً أن المدير الفني استطاع كسب ثقة الجميع في الفريق بفضل سماته الجيدة داخل وخارج الملعب».



وأشار صالح جمعة إلى أن الشواهد والنتائج تؤكد نجاح تجربة فايلر حتى الآن.. لقد بدأ تجربته مع الأهلي بفوز مهم خارج الديار أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ببطولة إفريقيا، ثم حقق بطولة مهمة أمام الزمالك حيث توّج بلقب السوبر المحلي من خلال عرض قوي والفوز ببطولة قوية وأمام منافسه التقليدي الذى يُعد الفوز عليه بمثابة بطولة خاصة لجماهير الفريق.







التتويج بالسوبر منح فايلر دعماً جماهيرياً.. ولا أخشى سلبيات توقف الدوري





وأكد صالح أن البداية الجيدة لـ«فايلر» مع الأهلي أسعدت جماهير الفريق، ومنحت المدير الفني دعماً هائلاً من الجماهير ، خاصة أن النتائج الجيدة استمرت بعد الفوز بالسوبر المحلي.



وأبدى صالح ثقته في أن فايلر سينجح مع الأهلي لأنه يملك كل مقومات النجاح، موضحا أنه لا يخشى على الأهلي من توقف الدوري لفترة طويلة باعتبار أن الاهلي كان قد بدأ الموسم بشكل جيد للغاية وحقق نتائج جيدة، وعلّق، قائلاً: «أثق في قدرتنا على مواصلة العروض الجيدة بعد انتهاء فترة توقف الدوري ..الفريق لديه عدد كبير من اللاعبين أصحاب القدرات الخاصة والإمكانات العالية.. لدينا ما يقرب من 13 لاعباً في المنتخبات الوطنية والمجموعة الأخرى تمتلك خبرات طويلة وقدرات فنية عالية، ونحن نستعد بشكل جيد لفترة ما بعد عودة الدوري والبطولة الإفريقية، لاسيما أن الجميع في الفريق يمتلك الدوافع لمواصلة الانتصارات والعروض القوية التي تحققت قبل توقف المسابقة».



وقال صالح جمعة إنه جاهز للمشاركة مع الفريق حالياً، موضحاً أنه ينتظر استئناف بطولة الدوري ليحظى بفرصة المشاركة مع الأهلي خاصة وأنه مُلتزم بتعليمات الجهاز الفني خلال التدريبات .



وتحدث صالح جمعة عن عدم مشاركته مع الفريق منذ تولي فايلر المسئولية، قائلاً: أعلم أن هذا الأمر يشغل الكثيرين، وهو أمر أحزنني أيضاً لأني أتطلع للمشاركة دائماً في المباريات لهذا فان الفترة القادمة بالنسبة لي تمثل تحديا خاصا لإثبات ذاتي لنيل ثقة الجهاز الفني والعودة للمشاركة في المباريات.



وواصل صالح، حديثه قائلاً: «خلال الفترة الأخيرة .. فايلر يتحدث معي كثيراً ودائماً ما يوجه لي النصائح والتعليمات، وهو سعيد بأدائي في المران ويمنحني الثقة والدعم، وهذا أمر أسعدني جيداً ورفع من معنوياتي، وجعلني أجتهد أكثر في التدريبات وأستعد بقوة للمشاركة مع الفريق بعد انتهاء فترة التوقف الحالية لارتباطات المنتخبين الأول والأولمبي الرسمية.



وشدد لاعب الأهلي على أن الفترة الحالية من أكثر الفترات التي يتفاءل بها .. ويشعر بأنه سيعود أقوى وأفضل في الملعب.. فهو يُركّز كثيراً في المران، ويجد كل الدعم من الجهاز الفني بقيادة مستر فايلر بجانب الدعم الجماهيري اللامحدود، الذي يمنحه الدافع للاجتهاد أكثر من أجل العودة لتشكيل الأهلي.



وأكد صالح أن الفترة الأخيرة شهدت تناثر أنباء وشائعات كثيرة عنه، لكنه لم يشأ الرد على كل هذه التفاصيل وفضّل التركيز في الملعب لأنه يعلم جيداً أن الملعب أقصر الطرق لتوصيل رسالتك كلاعب، وهذا ما ينوي تنفيذه حاليًا.



