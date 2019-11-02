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عاجل.. قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة شمالي سوريا

السبت 02/نوفمبر/2019 - 03:17 م
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انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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أعلنت مصادر سورية، سقوط عدد من القتلى والجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض شمالي البلاد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت.

 

وأفادت مصادر إعلامية سورية، بانفجار قنبلة على جانب الطريق لدى مرور حافلة تقل عناصر شرطة في محافظة أضنة جنوبي تركيا.

 

 وقال المحافظ محمود دميرتاش، لوكالة الأناضول، إن الانفجار نجم عن "عبوة يدوية الصنع أو قنبلة من نوع آخر"، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص.

 

وأوضح أن أحد الجرحى شرطي، لكن الإصابات ليست خطيرة، مضيفا أن الجرحى الأربعة الآخرين كانوا من المارة.

 

وأدلى المسؤول التركي بتصريحاته بعد أن هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الانفجار.

 

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام تركية الحافلة المتضررة تحت جسر للمشاة في منطقة يوريغير.

 

ولم يتهم المحافظ أي جهة بالوقوف وراء الانفجار.

 

وشهدت تركيا سلسة من الهجمات في 2015 و2016 أودت بحياة المئات وألقيت بالمسؤولية فيها على تنظيم داعش والمسلحين الأكراد.

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قتلى وجرحى شمالي سوريا سيارة مفخخة سوريا انفجار سيارة مفخخة

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