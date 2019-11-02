رياضة القليوبية تنظم دوري الأكاديميات لكرة القدم بالقناطر الخيرية (صور)

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، اقامة فاعليات الأسبوع الخامس من دوري الأكاديميات كرة القدم المرحلة الثالثة بادارة شباب القناطر الخيرية، على ملعب مركز شباب بهادة.



وكانت المباراه الاولى بين مركز شباب شلقان ومركز شباب الشرفا وانتهت المباراه بفوز شلقان 02 لانسحاب فريق الشرفا.

والمباراة الثانيه مركز شباب باسوس ومركز شباب الخرقانية انتهت بفوز الخرقانية 78 ركلات ترجيح.



والمبارة الثالثة بين مركز شباب قونفيل ومركز شباب شبرا شهاب وانتهت المباراة بفوز شبرا شهاب 02 بعد انسحاب قونفيل.



والمباراة الرابعة بين مركز شباب ابو الغيط ومركز شباب المنيرة وانتهت المبارة بفوز ابو الغيط 10.



يهدف دوري الأكاديميات لكرة القدم إلى اكتشاف مواهب جديدة في كرة القدم بمراكز الشباب بالقليوبية.





وتقام المباريات برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية ووليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة وتحت إشراف رمضان كمال مدير إدارة القناطر الخيرية.

