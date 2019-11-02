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قوات الأمن اللبنانية تطوق مصرف "MEAB" بسبب تهديد أمني

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:56 م
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الأمن اللبناني
الأمن اللبناني
وكالات
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قامت السلطات اللبنانية، اليوم الست، بتطويق مصرف " MEAB" المتواجد في مدينة صور جنوبي لبنان بسبب خطر إرهابي، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

 

وعثرا القوى الأمنية اللبنانية على ورقة تشير إلى وجود تهديد بتفجير المصرف من خلال عبوة موجودة داخله، وفقًا لموقع " Lebanondebate" اللبناني.

 

وقد وصلت فرقة للمتفجرات إلى المنطقة بعد تطويق المصرف وعزل المنطقة وإبعاد المواطنين.

 

وبدأت القوى الأمنية التحريّات لمعرفة الفاعلين.

 

وواصلت البنوك عملها لليوم الثاني على التوالي، بعد أسبوعين من الإغلاق بسبب الاحتجاجات المطالبة بالتغيير في لبنان واستأنفت نشاطها أمس الجمعة.

 

وفتحت البنوك أبوابها، عقب استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري هذا الأسبوع، والتي كانت مطلبا رئيسيا للمحتجين، الذين أغلقوا الطرقات الرئيسية واحتشدوا في الساحات العامة.

 

وأكد مصرف لبنان المركزي، أنه يتعهدج بعدم فرض قيود على حركة الأموال، وهي إجراءات قد تعرقل توفر العملة والاستثمار التي يحتاجها لبنان لتجاوز أسوأ أزماته الاقتصادية.

 

ويتوقع سحب أكثر من 4 ملايين دولار من المصارف التي تعاني شحا في العملة الأميركية، مما يزيد من الضغوط على سعر صرف الليرة.

 

وجاءت إعادة فتح البنوك أبوابها عقب استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري هذا الأسبوع، والتي كانت مطلبا رئيسيا للمحتجين، الذين أغلقوا الطرقات الرئيسية واحتشدوا في الساحات العامة.

 

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الكلمات المفتاحية

مصرف لبنان قوات الأمن اللبنانية تهديد أمني ‏ اليوم الثاني على التوالي الإرهاب

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