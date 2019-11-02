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تركيا: سنرسل سجناء داعش إلى أوطانهم في أوروبا

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:50 م
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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أوضح وزير الداخلية سليمان صويلو اليوم السبت إن تركيا سترسل أعضاء تنظيم داعش الأسرى إلى بلدانهم الأصلية، واشتكى من تقاعس الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.

كما قال عن ترك أوروبا لتركيا للتعامل مع السجناء وحدها " هذا غير مقبول لنا. سوف نرسل أعضاء داعش الذين تم أسرهم إلى بلادهم".

اعتقلت تركيا بعض أعضاء داعش الذين فروا في شمال شرق سوريا خلال الشهر الماضي بعد أن شنت توغلًا عسكريًا هناك.
و في وقت سابق، اوضح قائد الشرطة التركية، أنه تم اعتقال 100 شخص في غارات ضد تنظيم داعش الإرهابي، وأن التنظيم كان يخطط لشن هجوم.

وقال قائد الشرطة محمد أكتاس اليوم الأربعاء، إن المشتبه بهم اعتقلوا في 26 غارة عبر 21 مقاطعة، حيث أنه يزعم علي استعدادهم لهجوم محتمل ليتزامن مع احتفالات أمس الثلاثاء، الذي يصادف الذكرى 96 لتأسيس الجمهورية التركية.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء الحكومية التركية، أن الشرطة احتجزت ثلاثة من المتشددين من جماعة الدولة الإسلامية، الذين يُزعم أنهم كانوا يخططون لهجوم "مثير" في أعقاب مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي.

وقالت وكالة الأناضول أمس الثلاثاء، إنه تم اعتقال الثلاثة الذين لم يتم تحديد هويتهم في غارات متزامنة في إسطنبول.

ويزعم أنهم كانوا يستعدون لهجوم محتمل يتزامن مع احتفالات أمس الثلاثاء، الذي يصادف الذكرى 96 لتأسيس الجمهورية التركية.

وعززت تركيا الإجراءات الأمنية بعد مقتل البغدادي في غارة أمريكية في سوريا، اعتقلت الشرطة الاثنين، 20 من الرعايا الأجانب المشتبه في صلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية في عملية أمنية في أنقرة.

وقالت وكالة الأناضول الاثنين، إن المشتبه بهم احتجزوا في العاصمة أنقرة من قبل شرطة مكافحة الإرهاب، لم يكن هناك معلومات فورية عن جنسياتهم.

وجاء هذا الاجتياح بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي في غارة أمريكية في سوريا.

وقال ترامب في خطاب للأمة من البيت الأبيض، إن "القاتل الوحشي الذي تسبب في الكثير من المشقة والموت تم القضاء عليه بعنف.. لن يؤذي أبدًا رجل أو امرأة أو طفل بريء. لقد مات ككلب.. مات كجبان.. أصبح العالم الآن مكان أكثر أمانًا".

قال ترامب إنه كان قادرًا على مشاهدة معظم العملية كما حدثت.

وأضاف "كان البغدادي شرسا وعنيفا ومات بطريقة شريرة وعنيفة. كجبان يركض ويبكي". كانت هذه الغارة لا تشوبها شائبة وساعد في نجاحها مساعدة بعض الدول والشعوب الأخرى، "أريد أن أشكر روسيا وتركيا وسوريا والعراق وأريد أيضا أن أشكر الأكراد السوريين على دعمهم".

كانت أخر مرة يظهر بها زعيم داعش على قيد الحياة في شريط فيديو في أبريل.

وفي الهجوم الكبير الأخير، قُتل 39 شخصًا عندما فتح مسلح النار على ملهى ليلي في إسطنبول خلال احتفالات العام الجديد في الساعات الأولى من عام 2017، وقد أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسئوليته عن الهجوم.

وتعرضت تركيا لموجة من الهجمات في عامي 2015 و2016 ألقي باللوم فيها على داعش والمتشددين الأكراد الذين قتلوا نحو 300 شخص.
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تقاعس الاتحاد الأوروبي تركيا ترسل سجناء داعش انقره الإرهاب

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