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نائب أردوغان: تركيا تسعى لمزيد من الاستثمارات القطرية

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:46 م
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بوابة الفجر
هديل هاشم
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قال نائب الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إن بلاده تأمل في زيادة عدد رجال الأعمال القطريين في تركيا، وخاصة في قطاعات السياحة والغذاء والصحة والصناعة.

وصرح "فؤاد أوكتاي" خلال منتدى الأعمال القطري التركي في العاصمة أنقرة، بأن تركيا مستعدة للقيام بحصتها لتمهيد الطريق أمام المستثمرين.

وأكد أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين ارتفع بنسبة 84 ٪ في العقد الماضي ليصل إلى 2.3 مليار دولار في عام 2018.

وقال "بالنظر إلى روابط الأخوة العميقة بين بلدينا، فمن الواضح إن هذه الأرقام بعيدة عن الإمكانات".

وأضاف: "طالما أننا ندرك هذه الأخوة، فلا يمكن أن تكون هناك عقبات أمام حجم التجارة الثنائية للوصول إلى ما هو أبعد من الهدف".

وأشار إلى كأس العالم 2022 التي ستُنظم في قطر، فقال إن الشركات التركية قد تقدم خدمات مثل الأمن والدفاع السيبراني وأنظمة المدن الذكية.

واضاف انه يتعين على البلدين التعاون معا ضد جميع انواع العقوبات والحظر.


ودعا السيد روحار بيكان، وزير التجارة التركي، المستثمرين القطريين للاستفادة من الاقتصاد التركي الحيوي.

وقال إن الاستثمارات القطرية بلغت 6.3 مليار دولار في تركيا، ورحبت بقرار الدوحة باستثمار 15 مليار دولار في تركيا.

وأكد أن المقاولين الأتراك تعهدوا بـ 146 مشروعًا، بقيمة 17 مليار دولار، في قطر حتى الآن.

وقال الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء القطري، إن بإمكان البلدين توحيد الجهود لدخول أسواق جديدة.

وأضاف أن دور القطاع الخاص التركي مهم للغاية في تطوير الاقتصاد الوطني القطري.

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الكلمات المفتاحية

قطر تركيا انقره استثمارات

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