منتخب زامبيا "الأوليمبي" يصل مصر مبكرا



وتعتبر بطولة إفريقيا تحت 23 سنة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل.



وألغى المنتخب الزامبي مسعكرة التحضيري للبطولة في إسبانيا، واستقر على التوجه إلى مصر، للتكيف على الأجواء هنا قبل انطلاق مشواره في البطولة.



وأسفرت قرعة الأمم الأفريقية تحت 23، عن وقوع المنتخب الزامبي، في المجموعة الثانية رفقة كوت ديفوار، وجنوب أفريقيا ونيجيريا، ويستهل مشواره في البطولة يوم السبت المقبل، بمواجهة جنوب أفريقيا على استاد السلام.





تصل بعثة المنتخب الزامبي تحت 23 عامًا، اليوم، السبت، إلى مصر استعدادًا للمشاركة في فعاليات كأس الأمم الأفريقية تحت 23، التي تحضتنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري