متابعة لـ حلا شيحة: "النفخ عامل معاكي شغل".. والأخيرة ترد

نشرت الفنانة حلا شيحة، مجموعة من الصور لها عبر حسابها الرسمي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت إحدى متابعينها على الصور قائلة: "النفخ عامل شغل" الأمر الذي جعل حلا شيحه ترود نافية قائلة: "أنا مش نافخة أي حاجة خالص".ويذكر أن حلا شيحا قد أثارت الجدل مؤخرا بعد قرار خلع النقاب وعودتها للفن وذلك بعد انقطاع دام لاكثر من 11 عاما،وكانت النجمة حلا شيحة قد قررت اعتزال التمثيل فى عام 2007 بعد آخر عمل قدمته وهو فيلم "كامل الأوصاف"، والتى شاركت فيه وهى ترتدى الحجاب، ثم بعد ذلك ارتدت النقاب، وتمتلك.وأخر أعمال حلا شيحه، مسلسل "زلزال" الذي قدمته في الماراثون الرمضاني، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان وماجد المصرى ونسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان، وعدد كبير من النجوم، ويعد هذا المسلسل أول عمل لها بعد قرار اتعزالها للفن وارتداء الحجاب،وجسدت فيه شخصية امرأة صعيدية تدعى "صافيا"، وتعمل على عربة فول داخل موقف ميكروباصات وحققت من خلاله نجاحا كبيرا.وقد شاركت النجمة حلا شيحة العديد من الأعمال الناجحة فى مسيرتها الفنية سواء على الصعيد السينمائى أو الدرامى، مثل "السلم والتعبان"، "عريس من جهة امنية"، "أريد خلعا"، "اللمبى"، "سحر العيون"، "غاوى حب"، "تايهة فى أمريكا"، "ليه خلتنى أحبك"، "كامل الأوصاف".