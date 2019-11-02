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متى انطلقت بلاك فرايدي في مصر للمرة الأولى ولماذا تم تغييرها إلى الجمعة البيضاء؟
السبت 02/نوفمبر/2019 - 12:40 م
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بلاك فرايدي
يشتهر شهر نوفمبر بما يعرف بالجمعة السوادء أو البلاك فرايدي وهى الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر وفيها تعلن الكثير من العلامات التجارية والماركات سيل من العروض والتخفيضات، ولكن الأمر في واقعة كان اكبر من مجرد تخفيضات وخصومات وإنما كانت واحدة من اكبر الأزمات الاقتصادية التىمرت بها الولايات المتحدة الأمريكية نستعرض تفاصيلها فيما يلي:
ما هو بلاك فرايدي
كانت بداية الأمر في عام 1869 عندما قام شخصين من رجال الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية بتلاعب كبير للحد من سوق الذهب الأمر الذي أدركه السلطات المعنية في ذلك الوقت وأمرت بضخ المزيد من المعدن الاصفر في الأسواق مما ترتب عليه كساد كبير في حركة البيع والشراء وانخفاض حاد في أسعار الذهب مما اضطر البائعين واصحاب المحال لبيع منتجاتهم الذهبية في الشوراع بخصومات غير مسبوقة مما تسبب في أزمة اقتصادية مازلت تذكر الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن ومن هنا ارتبطت فكرة البلاك فرايدي بالخصومات والتخفيضات الهائلة التى تعم العالم في هذا اليوم من كل عام.
مع مرور الوقت واستعادة الاقتصاد الأمريكى قوته مرة أخرى احتفظ هذا اليوم بهذه الذكرى وربطته بعض العلامات التجرية والمحال التجارية لعرض منتجاتهم بأسعار مخفضة لدفع حركة البيع والشراء وظل الأمر يتوسع وينتشر إلى أن اصبح هذا اليوم يومًا عالميًا تتسارع فيه كبرى العلامات التجارية والأسواق الالكترونية حول العالم للمشاركة فيه.
بلاك فرايدي
متى انتقل بلاك فرايدي إلى مصر الدول العربية
في عام 2014 وبعد انتقال العديد من الثقافات والعادات الأوروبية إلى الدول العربية سلك البلاك فرايدي هذا الطريق وسيطر بقوة على الاسواق العربية ومنها مصر ولكن مع تغير بسيط على الإسم ليتحول من البلاك فرايداي إلى الجمعة البيضاء وهو الإسم الذي اطلقه موقع سوق كوم أحد منصات أمازون في العالم العربية، استنادا إلى ان اسم الجمعة السوداء قد ينعكس بالسلب على المبيعات والمستهلكلين وتماشيًا مع الثقافة العربية.
من هنا انطلق وبقوة البلاك فرايدي في مصر والدول العربية، حيث شهد اقبال كثيف من العلامات التجارية والمراكز والمحلات على المشاركة فيه بخصومات هائلة على منتجاتها وصلت إلى 90% في بعض المراكز التارية بالإمارات الأمر الذي اعقبه أرباح هائلة لهذه المراكز أغرت السلاسل التجارية الأخرى للمشاركة في البلاك فرايدي.
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