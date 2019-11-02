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تركيا تهدد بإعادة سجناء داعش إلى بلدانهم الأصلية في الدول الأوروبية

السبت 02/نوفمبر/2019 - 12:40 م
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سجناء داعش
سجناء داعش
وكالات
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هدد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، بإعادة سجناء تنظيم داعش إلى بلدانهم الأصلية في الدول الأوروبية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت.

 

وقد أفادت القناة، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هدد أوروبا بفتح البوابات أمام اللاجئين السوريين في الوقت المناسب

 

وكشف أردوغان، أنه سيتم نقل اللاجئين السوريين من تركيا، إلى شمال سوريا.

 

واتهم أردوغان،  الدول الأوروبية بعدم تعاونها في ملف اللاجئين السوريين، قائلاً:" إن عدم تجاوب المجتمع الدولي مع طلبه المتكرر المساعدة في تحمل مسؤولية اللاجئين السوريين قاده إلى تطوير خطة بشأن شمال شرقي سوريا."

 

وتأتي تلك التصريحات بعد أن تعالت أصوات عدة دول غربية، محذرة من كارثة انسانية في الشمال السوري، مع نزوح أكثر من 130 ألف مدني.

 

فقد أعلنت الأمم المتحدة، الأحد، أن أكثر من 130 ألف شخص نزحوا من المناطق الريفية المحيطة بتل أبيض ورأس العين جراء الهجوم الذي أطلقته قوات تركية وفصائل سورية مسلحة موالية لها شمال سوريا.

 

 وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان أن تقديراته ووكالات إغاثة أخرى تشير إلى أن ما يصل إلى 400 ألف مدني في منطقة الصراع تلك بسوريا ربما يحتاجون للمساعدة والحماية في الفترة المقبلة.

 

إلى ذلك، وبعيد اتهام الولايات المتحدة الصريح لتركيا بتسهيلها هروب عناصر داعش بسبب العملية العسكرية التي أطلقتها شمال سوريا، تعهد أردوغان بمنع مغادرة عناصر التنظيم سوريا.

 

 

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الكلمات المفتاحية

وزير الداخلية التركي سجناء داعش داعش تركيا اوروبا

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