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ضبط 20 طربة لمخدر الحشيش خلال حملة أمنية بالإسكندرية

السبت 02/نوفمبر/2019 - 12:41 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية واسفرت الحملة عن ضبط إثنين من العناصر الإجرامية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزتهما 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول.

كنا تم ضبط "أحد العناصر الإجرامية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، وبحوزته "25 جرام لمخدر الهيروين  – مبلغ مالى –هاتف محمول "، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى عرضهما على النيابة المختصة.
 
في سياق آخر، شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة على الأسواق لضبط الأسعار والسلع الغذائية الغير صالحة حفاظا على سلامة المواطنين واسفرت الحملة عن ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة محرم بك بمحافظة الإسكندرية لحيازته 13،583 طن "مكرونة".
 
وبالمعاينة تبين أن المكرونه معبأة داخل شكائر غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية لإحتوائها على "عفن ظاهرى" تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين  تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.
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