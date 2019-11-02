"جاوي باند" تلهب حماس الجمهور في حفل عيد ميلادهم الرابع بـ"الساقية" (صور)

احتفل "جاوى باند"، بمرور أربع اعوام على تأسيس الفريق، باحياء حفلًا غنائيًا على خشبة مسرح "الحكمة" بساقية عبدالمنعم الصاوي، وسط حضور عدد كبير من الجمهور وعشاقهم،

حيث قدم "جاوي"، خلال الحفل مجموعة مميزة من الأغنيات منها "عطشان يا زينة، قصر الخليفة، يا أما عيون الناس زنانين، آخر بنت، أمى عيونها كحال، كل القصايد، منا وشجرة، يا ليل يا ليل يا ليل".



نبذه عن الفريق

"جاوي بند"، فريق مصرى غنائى معاصر، يقدم نوعًا مختلفًا من الموسيقى ويعتمد على إعادة إحياء الأغانى التراثية وإعادة إحيائها بشكل جديد ومزجها بأنواع موسيقى مختلفة، أسسه محمد عبد اللطيف ونهال كمال مطربا الفريق بالإضافة إلى أحمد الجمل شاعر الفريق فى بداية عام 2015، ومعنى كلمة (جاوى) هو نوع من أنواع البخور ذى رائحة لافتة وجذابة، وتم اختياره لأنه يصف تمامًا كلمات أغانى الفريق والحالة التى يصل إليها الجمهور.







تأسيس ساقية الصاوي

ساقية الصاوي تعتبر أول المراكز الثقافية الخاصة في مصر وأوسعها انتشارا اليوم وتعد نموذجاً للكيانات الثقافية في عصر ما بعد الثقافة الحكومية. يقع المركز في جزيرة الزمالك بالقاهرة، و أنشأ الساقية محمد الصاوي نجل الأديب المصري عبد المنعم الصاوي في عام 2005 واستقى الاسم من خماسية الساقية التي تعتبر العمل الأشهر لوالده. فبدأ يفكر في خلق مركز ثقافي إبداعي يشمل جميع أنواع الفنون والآداب يجذب طبقات مختلفة من العامة. تم اختيار المكان تحت كوبري 15 مايو بشارع 26 يوليو أمام سنترال الزمالك - ويمكن الوصول إليها من أمام مسرح الباللون بعبور الكوبرى ونزول السلم على الساقية مباشرة.



