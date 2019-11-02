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"جاوي باند" تلهب حماس الجمهور في حفل عيد ميلادهم الرابع بـ"الساقية" (صور)
السبت 02/نوفمبر/2019 - 12:37 م
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سعد نبيل
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احتفل "جاوى باند"، بمرور أربع اعوام على تأسيس الفريق، باحياء حفلًا غنائيًا على خشبة مسرح "الحكمة" بساقية عبدالمنعم الصاوي، وسط حضور عدد كبير من الجمهور وعشاقهم،
حيث قدم "جاوي"، خلال الحفل مجموعة مميزة من الأغنيات منها "عطشان يا زينة، قصر الخليفة، يا أما عيون الناس زنانين، آخر بنت، أمى عيونها كحال، كل القصايد، منا وشجرة، يا ليل يا ليل يا ليل".
نبذه عن الفريق
"جاوي بند"، فريق مصرى غنائى معاصر، يقدم نوعًا مختلفًا من الموسيقى ويعتمد على إعادة إحياء الأغانى التراثية وإعادة إحيائها بشكل جديد ومزجها بأنواع موسيقى مختلفة، أسسه محمد عبد اللطيف ونهال كمال مطربا الفريق بالإضافة إلى أحمد الجمل شاعر الفريق فى بداية عام 2015، ومعنى كلمة (جاوى) هو نوع من أنواع البخور ذى رائحة لافتة وجذابة، وتم اختياره لأنه يصف تمامًا كلمات أغانى الفريق والحالة التى يصل إليها الجمهور.
تأسيس ساقية الصاوي
ساقية الصاوي تعتبر أول المراكز الثقافية الخاصة في مصر وأوسعها انتشارا اليوم وتعد نموذجاً للكيانات الثقافية في عصر ما بعد الثقافة الحكومية. يقع المركز في جزيرة الزمالك بالقاهرة، و أنشأ الساقية محمد الصاوي نجل الأديب المصري عبد المنعم الصاوي في عام 2005 واستقى الاسم من خماسية الساقية التي تعتبر العمل الأشهر لوالده. فبدأ يفكر في خلق مركز ثقافي إبداعي يشمل جميع أنواع الفنون والآداب يجذب طبقات مختلفة من العامة. تم اختيار المكان تحت كوبري 15 مايو بشارع 26 يوليو أمام سنترال الزمالك - ويمكن الوصول إليها من أمام مسرح الباللون بعبور الكوبرى ونزول السلم على الساقية مباشرة.
وقام محمد الصاوي بتصميم المشروع والشروع في بنائه ووضع التصورات حول أساليب الوصول التي وضعها للمركز بمعاونة زملاء أخرىن. بدأ المركز بعمل الحفلات الموسيقية لاجتذاب الجمهور على اعتبار أن الموسيقى والغناء أوسع الفنون انتشارا بين الناس, وكان بها تنوع واختلاف عن السائد من الموسيقى وقتها, فكان من أبرز نجوم هذه الحفلات فرق موسيقى الجاز والموسيقى الغجرية والراب وأخرى تعرض ثقافات مختلفة من أنحاء العالم.
تم بعد ذلك إدخال العديد من الأنشطة الأخرى على المركز, فبدأ عمل المعارض التشكيلية وعرض الأعمال النحتية. ثم بدأ تقديم الأمسيات الشعرية من خلال الحفلات الغنائية ثم تقديمها منفردة في أمسيات خاصة. قامت الساقية مؤخرا بتنظيم مهرجان مستوحى من فكرة سوق عكاظ للشعر تحت اسم "عكاظ الشعر" وشارك فيه شعراء من مختلف محافظات مصر واستمر لثلاثة أيام.
فيما يقوم المركز بتقديم العروض الفنية المسرحية والسينمائية والموسيقية, وتنظيم المعارض التشكيلية سواء لكبار الفنانين التشكيليين أو للشباب. وتحتوي الساقية على مكتبة تنقسم إلى أربعة أقسام: مكتبة عامة, مكتبة للطفل, مكتبة إلكترونية ومكتبة موسيقية. وتحتوي أقسام لتعليم المبادئ الأساسية لأنواع عديدة من الفنون مثل الرسم. تستضيف الساقية الندوات وورش العمل في قاعاتها وهذا على المستوى الأدبي والعلمي. بالإضافة إلى تقديم العروض المسرحية, يقوم المركز بتنظيم المسابقات في المجال المسرحي.
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