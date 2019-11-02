أول تصريح لحفيد محمود يس بعد دخوله مجال التمثيل

يخوض الفنان الشاب محمود، حفيد النجم الكبير محمود يس ونجل المؤلف والسيناريست عمر محمود يس، تجربته الأولي كممثل، وذلك من خلال مسلسل "نصيبي وقسمتك 3".

وفي تصريحات هي الأولى له، كشف محمود يس الحفيد بأنه يجسد في المسلسل شخصية عبدالله، الشاب الثري الذي يصطدم بعائلته بسبب الميراث.

وعبر "يس الحفيد" عن سعادته من خلال ظهوره لأول مرة من خلال عمل تليفزيوني ناجح، من تأليف والده الفنان عمرو محمود يس.

وأشار "يس" إلي أن الحكاية التي يشارك في بطولتها تحمل اسم "ما يطلبه المستمعون"، من بطولة إيهاب فهمي، نيرمين الفقي، رانيا يس، ميدو عادل، والإخراج لأكرم فريد.





يذكر أن عمرو محمود ياسين، حل وأسرته ضيوفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي" مساء أمس الخميس، من تقديم الإعلامية منى الشاذلي المذاع على شاشة CBC.