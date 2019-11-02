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أول تصريح لحفيد محمود يس بعد دخوله مجال التمثيل
السبت 02/نوفمبر/2019 - 12:25 م
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الفجر الفني
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يخوض الفنان الشاب محمود، حفيد النجم الكبير محمود يس ونجل المؤلف والسيناريست عمر محمود يس، تجربته الأولي كممثل، وذلك من خلال مسلسل "نصيبي وقسمتك 3".
وفي تصريحات هي الأولى له، كشف محمود
يس الحفيد بأنه يجسد في المسلسل شخصية عبدالله، الشاب الثري الذي يصطدم بعائلته بسبب
الميراث.
وعبر "يس الحفيد" عن سعادته من
خلال ظهوره لأول مرة من خلال عمل تليفزيوني ناجح، من تأليف والده الفنان عمرو محمود
يس.
وأشار "يس" إلي أن الحكاية التي
يشارك في بطولتها تحمل اسم "ما يطلبه المستمعون"، من بطولة إيهاب فهمي، نيرمين
الفقي، رانيا يس، ميدو عادل، والإخراج لأكرم فريد.
يذكر أن عمرو محمود ياسين، حل وأسرته ضيوفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي" مساء أمس الخميس، من تقديم الإعلامية منى الشاذلي المذاع على شاشة CBC.
نجاحه في "نصيبي وقسمتك"
جدير بالذكر أن عمرو محمود يس نجح في تقديم حكاية ناجحة في مسلسل نصيبي وقسمتك والذي حقق نسب مشاهدة عالية، خلال الثلاثة أجزاء.
أحداث الملسسل
ودارت أحداث الجزء الثاني فى 45 حلقة، تضمنت 9 حكايات عن قضايا المرأة كل حكاية تقوم ببطولتها نجمة ويتم تناولها فى 5 حلقات، قام ببطولة الحكايات كلا من درة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مى سليم، مريم حسن، ريم مصطفى، شيرى عادل، هنا شيحة وإخراج مصطفى فكرى، أكرم فريد، رامى رزق الله، أحمد صالح، سيف يوسف.
أما عن الجزء الأول، فقد تم تناوله خلال 45 حلقة وناقش علاقة الرجل بالمرأة، والمشاكل التي تحدث بينهما، وقام ببطولته هاني سلامة بمشاركة عدد آخر من النجوم.
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