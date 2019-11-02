ضبط 175 عبوة دواء بيطري مخالفة خلال حملة تفتيشية بالشرقية



ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمختلف مراكز ومدن المحافظة قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية (إدارة الخدمات) بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وقسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية بحملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمدينة الحسينية، أسفرت عن ضبط (175 عبوة ) لـ ( 17 صنف ) دواء بيطري مخالف (منتهي الصلاحية – مجهول المصدر – محظور إستخدامه بيطريا ) و( 7 عبوة ) تحصين دواجن (17الف و500 جرعة) منتهي الصلاحية، مشيرًا إلى تم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.



وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالمحافظة.

أعلن الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضبط (175 عبوة ) لـ ( 17 صنف ) دواء بيطري مخالفة (منتهي الصلاحية – مجهول المصدر – محظور استخدامه بيطريا) بمركز ا بيع الأدوية البيطرية بمدينة الحسينية، وذلك في إطار الحملات التفتيشية المفاجئة التي تقوم بها مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط سوق الأدوية البيطرية وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.