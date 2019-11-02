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العراق.. مجلس النواب يعمل على تعديل الدستور

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:12 ص
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رئيس البرلمان العراقي
رئيس البرلمان العراقي
وكالات
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نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن رئيس ​مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أكد العمل بشكل مكثف ومتواصل من أجل الشعب ومطالبه دون ضغط خارجي، والعمل على إجراء تعديلات دستورية بمشاركة ​ممثلين​ عن المتظاهرين.

 

وبحسب الوكالة، نشر الحلبوسي بيانًا على موقعه في "فيس بوك"، قاله فيه، إن "المجلس ملتزم بـ"الخارطة التي وضعتها المرجعية (الشيعية) الرشيدة، التي أثبتت مرة بعد أخرى أنها صمام أمان للعراق، وعنوان وحدته".

 

وأشار  الحلبوسي، إلى أن مجلس النواب سيكون في حالة انعقاد دائم، من أجل الإسراع بتنفيذ هذه الخارطة.

 

وشدد الحلبوسي على ضرورة إجراء كل التعديلات الدستورية "بالشراكة مع ممثلين عن المتظاهرين والنخب و الخبراء والأكاديميين المحترمين ممن يعيشون الواقع العراقي بتفاصيله ليحددوا مكامن الخلل ومواطن الإصلاح".

 

وأضاف رئيس مجلس النواب أن "المجلس سيعمل بشكل مكثف ومتواصل اعتباراً من هذه الليلة، من أجل الشعب ومطالبه، دون ضغط خارجي، إقليمياً كان أو دولياً، ودون فرض إرادات شخصية أو حزبية، لما فيه مصلحة العراقيين".

 

ويذكر أن المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق، آية الله علي السيستاني، جدد، أمس الجمعة، تأكيده على إدانة التعرض للمتظاهرين السلميين، ودعا ممثل السيستاني في خطبة ألقاها في كربلاء إلى احترام إرادة المتظاهرين ومطالبهم.

 

كما شدد على أن الإصلاح في العراق يعود لما يختاره الشعب العراقي وليس لجهة معينة، قائلاً: "ليس لأي شخص أو مجموعة أو جهة بتوجه معين أو أي طرف إقليمي أو دولي أن يصادر إرادة العراقيين أو يفرض رأيه عليهم".

 

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات شعبية، يطالب فيها المتظاهرون الحكومة بمحاربة الفساد والفاسدين وتقديمهم للعدالة، وكذلك توفير فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، أدت في معظمها إلى صدامات مع القوات الأمنية، الأمر الذي تسبب في سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

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الكلمات المفتاحية

رئيس البرلمان العراقي تعديل الدستور العراق

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