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برشلونة يوافق على رحيل نجمه بشرط وحيد.. ورد صادم من إنتر

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:06 ص
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انتر ميلان
انتر ميلان
الفجر الرياضي
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وجه نادي إنتر ميلان ضربة قاتلة إلى برشلونة بسبب رغبة الأخير في ضم النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

 

برشلونة يوافق على رحيل نجمه بشرط وحيد.. ورد صادم من إنتر


وذكرت صحيفة " GDS" الإيطالية اليوم كواليس ما دار بين مسئولي إنتر ميلان ونظرائهم في برشلونة بشأن الصفقة المنتظرة.

 

وتابعت الصحيفة أن إنتر ميلان طلب التعاقد مع التشيلي أرتورو فيدال متوسط ميدان برشلونة، لكن الأخير اشترط رحيل لاعبه مقابل ضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

 

وجاء رد إنتر ميلان على برشلونة صادما، حيث لا ينوي التفريط في نجمه الأرجنتيني الذي يقدم مستويات رائعة للغاية.

 

ويستعد ملعب سيوداد دي فالنسيا لاستضافة مباراة برشلونة ضد ليفانتي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني "لا ليجا" .

 

موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي اليوم بالدوري الإسباني

وستقام برشلونة ضد ليفانتي في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب.

 

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ليفانتي

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع مباراة برشلونة ضد ليفانتي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD. .

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الكلمات المفتاحية

مارتينيز رياضة برشلونة انتر ميلان الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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