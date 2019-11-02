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بفستان أبيض.. كارول سماحة تخطف الأنظار على إنستجرام

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:42 ص
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كارول سماحة
كارول سماحة
رشا عادل
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نشرت المطربة كارول سماحة، على حسابها الشخصي، عبر موقع "إنستجرام" صورة جديدة لها، وظهرت كارول خلال الصورة مرتدية "فستانًا" باللون الأبيض وكان شعرها قصير منسدلوأعتمدت في إطلالتها علي مكياج ناعم.

تفاعل الجمهور مع الصورة

لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور كارول، وجاءت التعليقات إيجابية، وكتب أحد متابعيها قائلًا:"بتجنني" أضاف آخر "ملكة ياكارول"، وفي السياق ذاته تابع متابع آخر قائلًا:"روعة ملكة".

أخر أعمال كارول

يذكر أخر أعمال كارول، أغنية "انشالله" التي طرحتها علي طريقة الفيديو كليب، وحققت نسبة مشاهدة عالية علي موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان إسلام زكي، وتوزيع عادل حقي.

كلمات الأغنية

نا واحدة طايرة من السعادة
يجعلها عادة عليا وعليه

والسهرة للصبح الليلة دي
هنسى الحياة دي قدام عينيه

انا واحدة طايرة من السعادة
يجعلها عادة عليا وعليه

والسهرة للصبح الليلة دي
هنسى الحياة دي قدام عينيه

يلا انشالله نفضل سوا على طول
الليلة ليلة يا سلام
يلا انشالله العمر بينا يطول
من غير زعل وخصام

رميو وجوليت مين يا حبيبي
راحت عليهم من قد ايه

كل العشاق هيقلدونا
وهيحسدونا ع اللي احنا فيه

يلا انشالله نفضل سوا على طول
الليلة ليلة يا سلام

يلا انشالله العمر بينا يطول
من غير زعل وخصام.
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الكلمات المفتاحية

كارول سماحة فنانين فن اغاني كارول سماحة

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