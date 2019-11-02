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قمة مصرية مرتقبة على الأراضي الإنجليزية.. ليفربول يبحث عن فوزه العاشر

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:43 ص
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ليفربول واستون فيلا
ليفربول واستون فيلا
الفجر الرياضي
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تترقب الجماهير اختبارا قويا لنجوم العرب ومصر في موقعة ليفربول ومضيفه أستون فيلا مساء اليوم السبت في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك على ملعب فيلا بارك.

 

قمة مصرية مرتقبة على الأراضي الإنجليزية.. ليفربول يبحث عن فوزه العاشر


ويحل فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح ضيفا ثقيلا على فريق استون فيلا الذي يضم الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه بالإضافة إلى المغربي أنور الغازي، اليوم السبت 2 نوفمبر .

 

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين فريق ليفربول وفريق استون فيلا في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب.

 

ويبدو هذا اللقاء اختبارا صعبا لقدرات فريق ليفربول الذي سيحاول البحث عن 3 نقاط جديدة تقربه من اللقب الإنجليزي في النهاية والغائب عنه لمدة تزيد عن 3 عقود.

 

ويعتلي فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة وبفارق 6 نقاط عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وحامل اللقب في النسختين الماضيتين من البريميرليج مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا، بينما يحل فريق أستون فيلا في المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة.

 

وكان الريدز قد نجح في تحقيق الفوز بالجولة الماضية على حساب فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد، بينما تعثر فريق أستون فيلا وتعرض لهزيمة قاسية على يد فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.

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