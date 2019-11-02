أسعار الحديد اليوم السبت 2 نوفمبر في محافظة الإسماعيلية



وسجل سعر حديد بشاي 10 آلاف و150 جنيه، وحديد المراكبي 10 آلاف للطن، أما حديد سرحان فسجل 10 آلاف و100 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 9 آلاف و850 جنيه للطن.



صناعة الحديد والتخلص من الشوائب



تحمير حجر الحديد داخل أفران الكلس، وذلك للتخلّص من الشوائب العالقة به، نفخ الحديد بالهواء، أو ما يُغرف بالانفجار، ويتم ذلك داخل الفرن العالي باستخدام المحرّكات البخاريّة الجبّارة والقويّة، فالهواء ضروري للحفاظ على عمليّة المزج، والحرق التي تتم داخل الفرن. إضافة الحجر الجيري القابل للاتحاد مع العوالق والشوائب الموجودة في الحديد الخام، مما يُساعد على تدفقه، ويُطلق على هذا الخليط اسم ركام المعادن أو الخبث، ويتم التخلّص منه وإزالته عن طريق فتح الصنبور الذي سيسمح للخبث بالخروج منه بعد أن يطفو على سطح الخليط. فتح الصنبور الموجود أسفل الفرن العمودي.



شهدت أسعار الحديد المحلية، في أسواق محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، 2 ـ 11 ـ 2019، حالة من الاستقرار، حيث سجل متوسط أسعار الحديد نحو 10 ألاف جنيه، وذلك وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصرية.حيث سجل سعر حديد المصريين 10 آلاف جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 10 آلاف و200 جنيها، وحديد العتال 10 آلاف و100 جنيها، وحديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا.