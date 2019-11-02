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جامعة عين شمس تنظم ورشة عمل للقيادات الجامعية

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:48 ص
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أية حمروشي
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تعقد جامعة عين شمس يوم الأحد ورشة عمل للقيادات الجامعية بعنوان "كيفية بناء فريق عمل ناجح"،بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات. 

وأشار الدكتور "نظمي عبد الحميد" نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة انه سيتم عمل تقييم شامل للعاملين بالجامعة وخاصة لأصحاب المرحلة العمرية من ٤٥-٥٥ عاما، مضيفًا أنه قد قامت الجامعة بالفعل بعمل تقييم لعدد ١٥٠ من العاملين للتعرف علي نقاط الضعف وعلاجها عن طريق برامج تدريبية متخصصة لكل مجال.
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