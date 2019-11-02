محمد صلاح على الدكة في تشكيل ليفربول المتوقع ضد أستون فيلا

تشكيل ليفربول المتوقع ضد أستون فيلا



حراسة المرمى : أليسون



خط الدفاع : أليسكندر أرنولد - لوفرين - فان دايك - روبيرتسون



خط الوسط : فابينهو - فاليندوم - هيندرسون



خط الهجوم : ساديو ماني - أوريجي - روبيرتو فيرمينيو.



يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم السبت على نظيره أستون فيلا في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".وتطلع رجال المدرب الألماني يورجن كلوب لمواصلة مشوارهم المميز في البطولة والابتعاد أكثر في صدارة الترتيب.ويأمل الريدز في استغلال معنوياتهم العالية بعد الفوز على أرسنال في كأس الرابط بركلات الترجيح لتحقيق الفوز في مباراة اليوم ومواصلة السلسلة المتميزة في البريميرليج هذا الموسم بعدما تلقي أي خسارة.وتحوم بعض الشكوك حول مشاركة المصري محمد صلاح في المشاركة أمام أستون فيلا بعدما اشتكى من الإصابة في الكاحل قبل نهاية مباراة توتنهام بدقائق قليلة.