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آل الشيخ لـ"عفيفي": اسأل خالد بيبو عن الشرط الجزائي لعبد الله السعيد

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:48 ص
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عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
علي نبوي
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لقن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني أحمد عفيفي المتحدث السابق لنادي بيراميدز درسًا بعد أن نشر فيديو يطالب فيه بدفع الشرط الجزائي الخاص بعبد الله السعيد لاعب الفريق عندما وقع إلى الزمالك وهو في الأهلي.

 

وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"مرة أخرى مع كامل احترامي لك كأخ عزيز وبحب أتابع تحليله وتعرف قربك ومكانتك عندي".

 

وأضاف آل الشيخ :"لكن انت مصر على الصراحه خذ صراحة ... أولاً -  بالنسبة لموضوع عبدالله السعيد الشرط الجزائي في الجنة ان شاء الله".

 

وتابع: "ثانياً علاقتي بالنادي إلى أحبه وجمهوره في اعتقادي ده موضوع يخضع لتقديري.. ثالثًا مهو أكيد حب الجمهور في الاستقبال للأسباب منها جروس والنقاز وفرجاني ودعم صفقة ابوطيب  واهم سبب اني اهلاوي".

 

وواصل آل الشيخ :"رابعاً - الرهان على حاجة مش موجودة اساسا مش في محله.. خامساً - واحد ورجع لبيته وأهله زعلان ليه؟.. سادساً وده المهم ... اسأل عنه خالد بيبو يجاوبك".


 

 

آل الشيخ لـ"عفيفي": اسأل خالد بيبو عن الشرط الجزائي لعبد الله السعيد
آل الشيخ لـ"عفيفي": اسأل خالد بيبو عن الشرط الجزائي لعبد الله السعيد
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الكلمات المفتاحية

عبد الله السعيد خالد بيبو تركي أل الشيخ الدوري المصري الاهلي

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