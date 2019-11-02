بمشاركة أكبر مطربة إيطالية.. تفاصيل عرض "أوبرا" افتتاح المتحف المصري الكبير

قال زاهي حواس، عالم الآثار، إنه انتهى من كتابة عرض أوبرا جديدة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، ويتم التنسيق حاليا مع دار الأوبرا لترتيب بعض الأمور التي يحتاجها العرض.





وتابع "حواس"، في لقاء مع قناة صدى البلد الفضائية، أن العرض سوف تشارك فيه أكبر مطربة إيطالية، وهي "سوزانا" حيث تقوم بدور نفرتيتي، وسيقود الأوركسترا "أندريا بوتشيلي"، وسيشارك فيها الكثير من الأسماء الكبيرة.





وأضاف عالم الآثار، أنه يتم حاليًا اختيار مدير العرض، وسيكون إما إيطالي أو أمريكي، وبعد اختياره سيتم البدء في البروفات لأنه يتبقى سنة فقط قبل افتتاح المتحف الكبير.





وكشف عن جزء من قصة العرض، وهو مولد توت عنخ آمون، حيث كانت نفرتيتي حزينة لأنه لا يوجد لديها أولاد، وتواصلت مع كاهن شرير وقال لها إنه يجب قتله، ولكن ليس بأيدي مصرية حيث يتم التواصل مع ملك كوش والتنسيق معه لقتل الصبي، وبالفعل أرسل قوات لقتله ولكن حور محب، القائد العظيم استطاع قتل الخونة.