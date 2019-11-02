Advertisements
Advertisements
Advertisements

بمشاركة أكبر مطربة إيطالية.. تفاصيل عرض "أوبرا" افتتاح المتحف المصري الكبير

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:52 ص
Advertisements
زاهي حواس
زاهي حواس
نعيم يوسف
Advertisements
قال زاهي حواس، عالم الآثار، إنه انتهى من كتابة عرض أوبرا جديدة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، ويتم التنسيق حاليا مع دار الأوبرا لترتيب بعض الأمور التي يحتاجها العرض.

وتابع "حواس"، في لقاء مع قناة صدى البلد الفضائية، أن العرض سوف تشارك فيه أكبر مطربة إيطالية، وهي "سوزانا" حيث تقوم بدور نفرتيتي، وسيقود الأوركسترا "أندريا بوتشيلي"، وسيشارك فيها الكثير من الأسماء الكبيرة.

وأضاف عالم الآثار، أنه يتم حاليًا اختيار مدير العرض، وسيكون إما إيطالي أو أمريكي، وبعد اختياره سيتم البدء في البروفات لأنه يتبقى سنة فقط قبل افتتاح المتحف الكبير.

وكشف عن جزء من قصة العرض، وهو مولد توت عنخ آمون، حيث كانت نفرتيتي حزينة لأنه لا يوجد لديها أولاد، وتواصلت مع كاهن شرير وقال لها إنه يجب قتله، ولكن ليس بأيدي مصرية حيث يتم التواصل مع ملك كوش والتنسيق معه لقتل الصبي، وبالفعل أرسل قوات لقتله ولكن حور محب، القائد العظيم استطاع قتل الخونة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

زاهي حواس المتحف المصري الكبير أوبرا

أخبار تهمك

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ يوم

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الكشف مدى إمكانية مشاركة محمد صلاح ضد أستون فيلا

منذ حوالي 10 ساعة

زاهي حواس يكشف سبب حرق أجزاء من مومياء توت عنخ آمون (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

خناقة بين الأهلي والزمالك على صفقة جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن زيارة الخطيب.. ويرد على أحمد عفيفي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن صفقات الأهلي والزمالك في يناير

منذ حوالي 12 ساعة

أول رد من شريف منير على أزمة وصف ابنته الشيخ الشعراوي بـ"المتطرف"

منذ حوالي 8 ساعات

يحيى يكشف حقيقة محاولاته لإعادة كهربا للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تريزيجيه يوجه رسالة إلى محمد صلاح قبل الصدام المرتقب بينهما

منذ ساعة الا ربع

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

تركي آل الشيخ يرد على مصطفى يونس: مفيش بيني وبين جمهور الأهلي إعتذارات

منذ حوالي 5 ساعات

اتفاق بين بيريز وزيدان على ضم أفضل لاعب في العالم

منذ ساعة

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"حواس" يلتقي بـsantocono وzambone في إيطاليا لوضع موسيقى أوبرا "توت عنخ أمون" (صور)

وضع اللمسات الأخيرة على أوبرا توت عنخ آمون استعدادًا لافتتاح المتحف الكبير (صور)

زاهي حواس يطالب بالاستعانة بالأجانب لإدارة المتحف المصري الكبير

زاهي حواس: أوبرا توت عنخ آمون هدية افتتاح المتحف المصري الكبير

"حواس" يكشف عن دراما حياة الملك "توت عنخ آمون"

تكريم زاهي حواس مع نجوم العالم في مهرجان السينما بايطاليا (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:32 ص

تركي آل الشيخ يعلن زيارة الخطيب.. ويرد على أحمد عفيفي

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

07:11 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

04:58 م

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

زاهي حواس يكشف سبب حرق أجزاء من مومياء توت عنخ آمون (فيديو)

07:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status