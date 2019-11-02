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تريزيجيه يوجه رسالة إلى محمد صلاح قبل الصدام المرتقب بينهما

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:39 ص
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تريزجيه وصلاح
تريزجيه وصلاح
ريهام عبد المحسن
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كشف محمود حسن تريزيجيه نجم خط وسط أستون فيلا أن ليفربول فريق قوى للغاية تحت قيادة الألماني يورجن كلوب، حيث نجح فى الفوز ببطولة دورى أبطال أوروبا ومازال متصدر للدوري الإنجليزي حاليًا.

وقال تريزيجيه فى تصريحات نشرتها صفحة النادي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:"مباراة ليفربول غدًا ستكون صعبة للغاية على الفريقين".

وأضاف:"محمد صلاح لاعب ليفربول متميز للغاية ويمكنه حسم أى لقاء حتى لو كان لا يتمتع بمستواه الفنى المعتاد عنه لذلك يراقبه المنافسون جيدًا أثناء المباريات".

وتابع:"صلاح يكون دائمًا على قدر ثقة المنتخب المصرى وليفربول بقدراته، أنه يتمتع بعلاقات متميزة مع جميع اللاعبين خارج الملعب ولا يجعل أحد يشعر بأنه من أفضل اللاعبين فى العالم.".

واختتم تريزيجيه تصريحاته قائلاً:"صلاح فخر لجميع اللاعبين المصريين، أتمنى له التوفيق والتواجد في أكبر الأندية العالمية".

ويسعى مسئولو ليفربول لحسم صفقة قوية بالتعاقد مع خليفة محمد صلاح في الصيف المقبل.

وتطمح إدارة الريدز في ضم الشاب فران توريس نجم فريق فالنسيا ويجد ليفربول منافسة قوية من جانب كلا من برشلونة وبروسيا دورتموند على صفقة إسبانية.

وأوضحت صحيفة سبورت بيلد الألمانية أن عقد النجم الإسباني ينتهي داخل ميستايا في يونيو عام 2021 ويسعى الريدز لحسم الصفقة بعد نهاية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى رغبة الريدز في ضم النجم الشاب تحسبًا لرحيل محمد صلاح الذي يلعب في نفس المركز مع وجود شائعات عديدة حول إمكانية انتقاله لأكثر من نادي من بينهم عملاقي الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة أو يوفنتوس عملاق الدوري الإيطالي.

وذكرت الصحيفة الألمانية أن توريس يبلغ من العمر فقط 19 عامًا وتم تصعيده للفريق الأول بنادي فالنسيا قبل عامين في 2017 شارك خلالهم في 43 مباراة وسجل هدفين.
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الكلمات المفتاحية

منتخب مصر ليفربول صلاح تريزجيه انتقاله الدوري الانجليزي استون فيلا

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