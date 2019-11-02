زاهي حواس يكشف سبب حرق أجزاء من مومياء توت عنخ آمون (فيديو)

قال زاهي حواس، عالم الآثار، إنه يبحث حاليًا على مقبرة نفرتيتي، لافتا إلى أنه لا يريد الاستعجال، موضحا أنه أول مصري يعمل في وادي الملوك، وكل من سبقوه بالعمل في المكان كانوا أجانب.





وتابع "حواس"، في لقاء مع قناة صدى البلد الفضائية، أنه يوجد معه فريق مصري يضم أكثر من مائة عامل في الشرق، ومثلهم في الغرب، معقبا: "ربنا إن شاء الله يوفقنا ونعمل كشف كبير قريب".





وأضاف عالم الآثار، أن أحد العلماء البريطانيين فحص قطعة من مومياء توت عنخ آمون عام 1978، بعد سرقتها، وقالوا إن المومياء تم حرقها، ولكنه رد عليهم بأن "هوارد كارتر" مكتشف المقبرة استخدم أدوات وضعها في النار لإزالة القناة الذهبي، وبالتالي تم حرق بعض أجزاء المومياء، مشددا على أن حرق المومياء لم يحدث في العصر الفرعوني.