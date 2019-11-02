اتفاق بين بيريز وزيدان على ضم أفضل لاعب في العالم

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى ريال مدريد يخطط للدخول في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة في التعاقد مع احد النجوم لتدعيم خط الهجوم بعد مستوى المرينجي تحت قيادة زين الدين زيدان المدير الفنى لريال هذا الموسم.





ووفقاً لصحيفة " Diario Gol " الإس بانية , فإن هناك إجماع داخل إدارة ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز على التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ، لتدعيم خط الهجوم خلال المواسم القادمة، خاصة وأن اللاعب أحد نجوم كرة القدم العالميه وحصل مع منتخب فرنسا العام الماضي علي كأس العالم.





وأشارت الصحيفه أن إدارة ريال مدريد، تضع عدة أسماء للتعاقد مع أحدهم الصيف المقبل وهم: ساديو ماني ومحمد صلاح نجوم ليفربول الإنجليزي وباولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالى ونيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي .





ويقدم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان موسم مميز للغايه مع فريقه ببطولة الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، ويعد أحد أفضل اللاعبين الشباب في كرة القدم خلال الأعوام الماضية، مما جعل ذلك يربط اسمه مع أكبر الأندية العالمية التي تسعي بالتعاقد معه ويعد أبرزها ريال مدريد.