Advertisements
Advertisements
Advertisements

التشكيل المتوقع لفريق أتليتكو مدريد أمام إشبيليه بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 06:22 ص
Advertisements
أتليتكو مدريد
أتليتكو مدريد
محمد جمال
Advertisements
يستضيف ملعب رامون سانشيز بيزخوان لقاء قوى بالدورى الإسبانى عندما يحل فريق أتليتكو مدريد ضيف ثقيل علي نظيره إشبيليه، ضمن مباريات الجولة ال 12 من بطولة الدوري الإسباني، في لقاء يسعي فيه الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية للتقدم خطوة نحو المربع الذهبي لليجا، في لقاء سيقوده الحكم روبن جوميز.


موعد مباراة أتليتكو مدريد وإشبيليه بالدوري الإسباني

يحل أتليتكو مدريد ضيف ثقيل علي نظيره إشبيليه، ضمن مباريات الجولة ال 12 من بطولة الدوري الإسباني، في تمام الساعة السابعه ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعه ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد وإشبيليه بالدوري الإسباني

يقام لقاء أتليتكو مدريد مع نظيره إشبيليه، ضمن مباريات الجولة ال 12 من بطولة الدوري الإسباني، في تمام الساعة السابعه ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعه ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسبانى.


التشكيل المتوقع لفريق أتليتكو مدريد أمام إشبيليه بالدوري الإسباني

حراسة المرمى :أوبلاك

خط الدفاع : أرياس - فيليبي - هيرموسو - لودي

خط الوسط : لورينتي - هيريرا - ساؤول - ليمار

خط الهجوم : دييجو كوستا، موراتا


ترتيب أتليتكو مدريد وإشبيليه بالدوري الإسباني

يملك أتليتكو مدريد وإشبيليه نفس الرصيد من النقاط 20 نقطة لكل منهما ولكن يتواجد الروخى بلانكوس في المركز الرابع بفارق الأهداف ويتواجد فريق إشبيليه في المركز الخامس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مواعيد مبارايات مباراة أتليتكو مدريد الدوري الاسباني أتليتكو مدريد واشبيلية أتليتكو مدريد

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ يرد على مصطفى يونس: مفيش بيني وبين جمهور الأهلي إعتذارات

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن صفقات الأهلي والزمالك في يناير

منذ حوالي 10 ساعة

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ يوم

يحيى يكشف حقيقة محاولاته لإعادة كهربا للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

منذ حوالي 19 ساعة

أول رد من شريف منير على أزمة وصف ابنته الشيخ الشعراوي بـ"المتطرف"

منذ حوالي 6 ساعات

تقارير.. بيريز سيدفع 120 مليون يورو لضم أفضل لاعب وسط في العالم

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ يوم

تركي آل الشيخ يعلن زيارة الخطيب.. ويرد على أحمد عفيفي

منذ ساعة و 17 دقيقة

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

"الشيخ الشعراوي متطرف"... هكذا ردت أسما شريف منير على متابعيها

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - فايلر يحسم مصير حارس الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 14 ساعة

خناقة بين الأهلي والزمالك على صفقة جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الكشف مدى إمكانية مشاركة محمد صلاح ضد أستون فيلا

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة أتليتكو مدريد الإسبانى وبايرن ليفركوزن الألمانى بدوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 22/9/2019

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبارتيزان بلجراد اليوم الخميس 24-10-2019 في الدوري الأوروبي Manchester united

موعد مباراة روما اليوم في الدوري الأوروبي

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بيلباو اليوم السبت 26/10/2019 في الدوري الإسباني

موعد مباراة تشيلسي وبيرنلي اليوم 26 أكتوبر.. مشاهدة مباراة تشيلسي وبيرنلي بث مباشر

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد نورويتش سيتي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:32 ص

تركي آل الشيخ يعلن زيارة الخطيب.. ويرد على أحمد عفيفي

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

07:11 ص

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

04:58 م

أول رد من شريف منير على أزمة وصف ابنته الشيخ الشعراوي بـ"المتطرف"

12:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status