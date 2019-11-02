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كريستيانو رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام تورينو بالدوري الإيطالي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 06:19 ص
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يوفنتوس
يوفنتوس
محمد جمال
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يستضيف ملعب الأولمبيكو بتورينو، لقاء قوي عندما يحل يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي، ضيف ثقيل علي نظيره تورينو علي ملعبه ووسط جماهيره ضمن مباريات الجولة ال 11 من الكالتشيو، في لقاء يسعي فيه اليوفي للإستمرار في صدارة الدوري والإبتعاد عن منافسه إنتر ميلان.


موعد مباراة يوفنتوس وتورينو بالدوري الإيطالي

يستضيف ملعب الأولمبيكو مباراة يوفنتوس وتورينو في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والتاسعه إلا ربع بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وتورينو بالدوري الإيطالي

تقام مباراة يوفنتوس وتورينو في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والتاسعه إلا ربع بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 4 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي.


التشكيل المتوقع لفريق يوفنتوس أمام تورينو بالدوري الإيطالي

حراسة المرمى : تشيزني

خط الدفاع :كوادرادو، بونوتشي، دى ليخت، ساندرو

خط الوسط : خضيرة، بينتاكور، ماتويدي

خط الهجوم :بيرنارديسكى، كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا.


ترتيب يوفنتوس تورينو بالدوري الإيطالي

يحتل يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة بعد القوز خلال الجولة الماضية بصعوبة في أخر الدقائق علي جنوي بهدفين لهدف، بينما يحتل فريق تورينو المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة وكان الفريق قد خسر برباعيه دون رد خلال اللقاء الماضي أمام لاتسيو.
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يوفنتوس مباراة يوفنتوس اليوم كريستيانو رونالدو الدوري الايطالي

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