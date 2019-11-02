تركي آل الشيخ يعلن زيارة الخطيب.. ويرد على أحمد عفيفي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية،ومالك نادي ألميريا الإسباني ، إنه سيزور رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ليطمئن عليه قريبا.

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية،ومالك نادي ألميريا الإسباني ، إنه سيزور رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ليطمئن عليه قريبا.