منة جلال لـ"الفجر الفني": دوري في "حودايت الشانزلزليه" مختلف.. الدراما تمر بحالة انتعاش.. وتكشف مفاجأة عن "الهجام"

دفعتها والدتها بروح من الحماس الممزوج بالتشجيع ومثلت بالنسبة لها دعامة الانطلاق لأبواب الفن، خذلها البعض وخسرت الآخرين وندمت في الحين الآخر على غيرهم وبالرغم من قسوة الخذلان إلا أن ذلك رماد يتطاير عندما يقترب منه نور النجاح، كل شيء يوصلها إلى حلمها حتى لو كانت كلمة دعم واحدة جاءت إليها من نوافذ مواقع التواصل الاجتماعي، لقد نشأت في عائلة فنية، وقدمت العديد من الأعمال الناجحة بمشوارها الفني، وأستطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا بعد ظهورها عبر شاشات التلفزيون، الفنانة منة جلال، التي بدأت التمثيل في سن مبكرة بعد تخرجها من المعهد العالي، هي من مواليد يناير عام 1982م

ومنة، هي ابنة الفنانة سعيدة جلال، درست التمثيل والإخراج في "المعهد العالي للفنون المسرحية"، ثم اتجهت إلى التمثيل من خلال الأدوار الصغيرة بمساعدة من والدتها ثم انطلقت ببعض الأدوار المهمة بمشوارها الفني، وأبرز الأعمال التي شاركت به منه جلال فيلم "اللعبة الأخيرة"، "أرواح أليفة"، "رمضان كريم"، "المرافعة" وغيرها من الأعمال، كما تتنظر حاليًا عرض مسلسل "حودايت الشانزلزليه" الذي يشارك في بطولته كوكبة كبيرة من النجوم علي رأسهم إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم.

وكان لـ" الفجر الفني " حوار خاص من نوعه مع الفنانة منة جلال، وقد جاء الحديث كالتالي:





حديثنا عن دورك في مسلسل حودايت الشانزلزلية؟

أقدم في مسلسل حواديت الشانزليزيه، شخصية فتاة فقيرة تدعي "نعمه" وهي لبيسة في التياترو، وتريد الزواج من شاب لكنه لايحبها ولا يهتم بها، موضحة: "شخصية دمها خفيف وأخدت مجهود كبير وأتمني تعجب الناس لأنها شخصية مختلفة".

مَن رشحك للدور في مسلسل حودايت الشانزلزليه؟

رُشحت في المسلسل من قبل المؤلف أيمن سليم، وعندما بدأ كتابة السيناريو ساعدته الكاتبة نهي سعيد، وهي كانت من الأسباب حتى يخالقه شخصية نعيمة، وقد شعرت أن الدور مكتوب لي بكل تفاصيله، وكانوا على إصرار كبير لقيامي بهذا الدور.

كيف استعددتي للدور؟

استعديت للدور بشكل جيد وكنت دائما أذاكر دوري وكان الأستاذ "مرقس عادل" مخرج العمل يساعدني، حتى ظهر كل التفاصيل التي في شخصية نعيمة.





كيف ترين حال الدراما المصرية في الوقت الحالي؟

الدراما في حالة انتعاش وتطور كبير، وذلك بسب الأعمال الجيدة الذي يقدمها الشباب، حيث أصبح الشباب تقدم أعمال أكبر من سنهم.





هل تستعدين الآن لتقديم عمل جديد؟

نعم.. فقد انتهيت من تصوير فيلم جديد يحمل عنوان "كان لك معايا" من إخراج روجينا، وسوف أقدم شخصية فنانة كبيرة وقصة الفيلم مختلفة ويشارك في بطولة الفيلم النجمة صفية العمري، محمود قابيل وغيرهم من النجوم.

حدثينا عن مشاركتك في فيلم "الهجام"، وماذا عن سبب تأخير عرضه؟

أشارك في فيلم الهجام، كضيفة شرف مع الفنان أحمد عبد الله محمود، أما من ناحية تأخير الفيلم، لا أعرف السبب لكنه سيعرض قريبًا.

كيف تصفين وضع السوشيال ميديا وهل تؤثر في حياتك؟

- بالطبع.. السوشيال ميديا مهمة ولها تأثير كبير في حياتي فهي تجعلني أقرب إلى الجمهور الذي يحبني ويريد متابعتي.

مَن أكثر شخص يدعمك فنيا ومعنوياً؟

- أمي هي اكتر شخص يدعمني دايما سوأ في حياتي الخاصة أو بعملي في الفن، كما إن هناك بعض من أصدقائي الذين يدعمونني ويشجعوني.

هل واجهتي صعوبات في بدية مشوارك الفني؟

نعم.. واجهت الكثير من الصعوبات والأزمات وحتى الأن أواجه.. فكل شخص في الحياة يوجه أزمات ولكني عافرت وحاولت لكي أكمل بقى طريقي.





هل هناك أعمال لا تحبين المشاركة بها؟

نعم.. في أعمال ما حبش اشتغلها خاصة اللي "هتوقعني" ومش هتقدم أي إضافة ليا,

وأضافت: "هناك أعمال ندمت على مشاركتي بها فكانت في بعض الأحيان أجمل، ومرة شاركت في عمل ضعيف من أجل أصدقاء مقربين وذلك لم أفعله ثانية".

هل تتمني التمثيل مع فنان معين؟

ليس هناك فنان معين أرغب في التمثيل معه، لكني أريد أمثل مع أكثر من فنان.

شاركتي بالسينما والتليفزيون أيهما الأفضل من وجهة نظرك؟

نعم شاركت بالاثنين لكن السينما متعة تانية فهي المفضلة بالنسبة لي.

من هو صديقك المقرب في الوسط الفني؟

سؤال صعب جدا.. لكن لدي العديد من الأصدقاء المقربين بالوسط الغني الذي أحبهم ويحبوني في لايوجد شخص معين.

ما أكثر الأعمال القريبة إلى قلبك؟

لديّ الكثير من الأعمال التي أحبها وهما "حودايت الشانزلزليه"، "رمضان كريم"، "كان لك معايا".

هل هناك شخصية معينة ترغبين في تجسيدها؟

أحب أن أجسد الشخصيات الصعبة والمعقدة، حتى استطيع أن أخرج موهبتي.



