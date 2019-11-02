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تركي آل الشيخ يرد على مصطفى يونس: مفيش بيني وبين جمهور الأهلي إعتذارات

السبت 02/نوفمبر/2019 - 03:22 ص
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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
على شحاتة
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أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهية العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، أنه واحد من جمهور الأهلي وما حدث خلال الفترة الماضية لن يتكرر مجدداً. 

ورداً على تصريحات مصطفى يونس نجم الأهلي السابق، كتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: انا من جمهور الاهلي ... ومبيناش اعتذارات ... احنا اهل واخوان ... ومحدش يفرض على الجمهور حاجه. 


يذكر أن مصطفى يونس قال في تصريحات تلفزيونية منذ قليل: المفروض جمهور الأهلي يعرف تركي آل الشيخ جاي القاهرة أمته ويروحوا المطار ويعتذروا له" 

وأضاف: "من يحب مصر يجب أن نحترمه وكل التقدير والاحترام لتركي آل الشيخ العاشق لمصر".

وأكمل :"حزين على مؤمن زكريا لأنه كان مريضاً منذ فبراير الماضي وحالة الاهتمام المفاجئ له من إدارة الأحمر  (فيلم هندي) وكان سيتم الاستغناء عنه عندما كان في صفوف الناشئين ولكني رفضت".

وتابع:"أتمنى من جمهور الأهلي تكريم تركي آل الشيخ وتوجيه الشكر له".

وأردف قائلا:"اتابع حالة محمود الخطيب من أصدقائي وأتمنى له الشفاء العاجل وكنت دائمًا انصحه بالراحة ولكنه رفض بسبب مسئوليته في إدارة النادي".

واستطرد قائلا:"رفضت منح شارة قيادة الأهلي لمحمود الخطيب عندما حاول هيديكوتي منحها له".

واختتم يونس تصريحاته قائلاً:"محمد صلاح من أفضل اللاعبين في مصر ولكن ارفض منحه شارة المنتخب في ظل وجود لاعبين بحجم أحمد المحمدي وأحمد فتحي وأحمد حجازي".


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الكلمات المفتاحية

مصطفى يونس مؤمن زكريا جمهور الاهلي تركي آل الشيخ ومؤمن زكريا الاهلي

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