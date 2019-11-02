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إصابة 3 فلسطينيين في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 03:07 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح، إثر شن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات على قطاع غزة، فجر اليوم السبت، وفقا لوكالة "سبوتنيك".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وصول ثلاثة مصابين حالتهم بين المتوسطة والخطيرة، إلى مجمع ناصر الطبي بمحافظة خانيونس جنوب القطاع، نتيجة الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني"، بأن القصف الإسرائيلي بمحافظة خانيونس، أسفر عن ثلاثة إصابات، وصفت بالحرجة".

وقال بيان لجيش الاحتلال، صباح اليوم، إنه جرى إطلاق صافرات الإنذار في عدد من البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، تزامنا مع غارات الجيش. 

ولفت جيش الاحتلال إلى أن منظومة القبة الحديدية رصدت إطلاق نحو اثني عشر قذيفة صاروخية من قطاع غزة مساء يوم أمس الجمعة، حيث تصدت المنظومة لعدد منها، فيما سقطت عدة قذائف في أماكن مفتوحة بالقرب من السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة دون وقوع إصابات.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة الفلسطينية قطاع غزة غارات جيش الاحتلال

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