إصابة 3 فلسطينيين في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة

أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح، إثر شن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات على قطاع غزة، فجر اليوم السبت، وفقا لوكالة "سبوتنيك".





وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وصول ثلاثة مصابين حالتهم بين المتوسطة والخطيرة، إلى مجمع ناصر الطبي بمحافظة خانيونس جنوب القطاع، نتيجة الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال.





وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني"، بأن القصف الإسرائيلي بمحافظة خانيونس، أسفر عن ثلاثة إصابات، وصفت بالحرجة".





وقال بيان لجيش الاحتلال، صباح اليوم، إنه جرى إطلاق صافرات الإنذار في عدد من البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، تزامنا مع غارات الجيش.



