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ريال مدريد يستهدف نجم ليفربول لحل مشكلة الهجوم

السبت 02/نوفمبر/2019 - 02:09 ص
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ليفربول
ليفربول
حسام مجدي
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يستهدف نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع نجم نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لحل أزمة خط الهجوم في الفريق.


صلاح يعود لردار ريال مدريد

وأكدت صحيفة "دياريو جول" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول خلال فترة الصيف القادمة.


سبب رغبة ريال مدريد في ضم صلاح

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد يريد التعاقد مع صلاح في الصيف لحل أزمة خط هجوم الفريق الذي يعاني منها النادي هذا الموسم.


ريال مدريد يستهدف لاعبين آخرين

كما كشفت الصحيفة أن نادي ريال مدريد يستهدف ضم لاعبين آخرين غير صلاح أبرزهم السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول والأرجنتيني باولو ديبالا نجم نادي يوفنتوس.


أندية أخرى مهتمه بصلاح

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أبرزها نادي يوفنتوس الإيطالي.


مشاركات صلاح مع نادي ليفربول هذا الموسم

وقد شارك محمد صلاح في 15 مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 8 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.
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