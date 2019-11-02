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عاجل.. حقيقة إصابة نجم شهير بالسرطان

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:21 ص
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بوابة الفجر
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انتشرت مؤخرًا شائعات تفيد بإصابة النجم الهوليوودي الشهير مايكل دوجلاس بسرطان الحنجرة.

ونفى موقع " جوسيب كوب"ما تردد من شائعات مؤكدًا أن دوجلاس بصحة جيدة للغاية.

مصدر الشائعة
وساعد أحد الأطباء في انتشار الشائعات بعد أن خمن أن فقدان الكثير من وزنه مؤخرًا من وزنه في فترة قصيرة.

ظهوره مؤخرًا
حرصت النجمة كاثرين زيتا جونز وزوجها النجم مايكل دوجلاس على المشاركة بحفلات الهالوين لعام 2019 الجاري، وشارك الثائي في حفل كبير ينظمه "بيت ميدلر" بشكل سنوي لهذه المناسبة في مدينة نيويورك بحضور الكثي من نجوم ونجمات هوليوود.

ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات من وصول الثنائي للحفل، وكانا يرتديان زي "لورانس أوف أيريبيا" للنجم مايكل دوجلاس، في حين اختارت كاثرين الظهور بزي مقتبس من نجمة هوليوود الأيقونية عام 1933 "جين هارلو.

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