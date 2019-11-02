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فاروق الباز يكشف عن أسباب شهرته في العالم العربي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 12:52 ص
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فاروق الباز
فاروق الباز
داليا الحسين
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كشف عالم الفضاء الدكتور فاروق الباز، عن أسباب شهرته في العالم العربي، موضحا أنه في فترة حرب أكتوبر عام 1973 قامت الدول العربية بقطع البترول عن الولايات المتحدة الأمريكية؛ ورئيس أمريكا آنذاك طلب من مدير ناسا أن يتحدث معهم بشأن البترول، وأن يزور الدول العربية للتحدث معهم بشأنه.

وأضاف الباز خلال حواره مع الإعلامي منى الشاذلي ببرنامج "معكم"، المذاع على "cbc"، مساء الجمعة أن مدير ناسا طلب منه أن يذهب إلى الدول العربية للتحدث معهم وإلقاء محاضرات، متابعا: "نزلت إلى بيروت وكنت أنوي ألقي محاضرات عن رحلة أبولو 12 وهبوط أول إنسان على سطح القمر ولهذا عرف العالم العربي من هو فاروق الباز المصري الذي يعمل في ناسا وشارك في الصعود إلي القمر".

ونوه عالم الفضاء إلى أنه أرسل مع أحد الرواد ورقة مكتوب فيها سورة الفاتحة، مؤكدا أنه كتب الفاتحة بخط يده لتحفظهم وتعطيهم الحظ على القمر.

وتابع: "كل العاملين في برنامج أبولو كانوا يطلقون عليه لقب الملك نسبة إلي أنه مصري وكان الملك فاروق أحد حاكمين مصر".
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