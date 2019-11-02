موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا اليوم السبت 2/11/2019 في الدوري الإنجليزي

يحل فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح ضيفا ثقيلا على فريق استون فيلا المحترف في صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه اليوم السبت 2 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الفيلا بارك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.







موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا :-



وستقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق استون فيلا في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا :-



وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق ليفربول وفريق استون فيلا عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.





ترتيب ليفربول واستون فيلا في الدوري الإنجليزي :-



ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة وبفارق 6 نقاط عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وحامل اللقب في النسختين الماضيتين من البريميرليج مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا، بينما يحل فريق أستون فيلا في المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة.