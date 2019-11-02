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مفاجأة.. بوتشيتينو مطلوب في الدوري الألماني

السبت 02/نوفمبر/2019 - 12:36 ص
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بوتشيتينو
بوتشيتينو
حسام مجدي
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أصبح الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب نادي توتنهام الإنجليزي مطلوب بشكل كبير في الدوري الألماني الممتاز في الفترة الأخيرة.


بايرن ميونخ يستهدف ماوريسيو بوتشيتينو

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادي بايرن ميونخ الألماني يريد التعاقد مع ماوريسيو بوتشيتينو في نهاية الموسم الحالي لتولي تدريب الفريق.


وذكرت الصحيفة أن نادي بايرن ميونخ قد يتعاقد مع بوتشيتينو في نهاية الموسم في حالة التخلي عن نيكو كوفاتش مدرب الفريق الحالي.


رحيل بوتشيتينو عن توتنهام

وكانت بعض التقارير الصحفية الإسبانية أن نادي توتنهام قد يتخذ قرار إقالة بوتشيتينو من تدريب الفريق في الفترة القادمة بسبب نتائج الفريق السيئة الفترة الأخيرة.


الأندية التي ترغب في التعاقد مع ماوريسيو بوتشيتينو

ويوجد العديد من الأندية التي كانت ترغب في التعاقد مع ماوريسيو بوتشيتينو في الفترة الماضية أبرزها نادي مانشستر يونايتد ونادي ريال مدريد.


ترتيب توتنهام في الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي توتنهام في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.
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الكلمات المفتاحية

مدرب توتنهام توتنهام بوتشيتينو الدوري الايطالي الدوري الانجليزي

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