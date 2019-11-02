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موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث اليوم 2-11-2019 في الدوري الإنجليزي منقولة عبر قناة beIN SPORTS
السبت 02/نوفمبر/2019 - 12:27 ص
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محمد جمال
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يستضيف ملعب فيتاليتي مباراة مثيرة فى إفتتاح مباريات الدورى الإنجليزى يوم السبت، عندما يحل فريق مانشستر يونايتد ضيف على نظيره بورنموث صاحب الأرض والجمهور، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي فى لقاء سيقوده الحكم كريس كافاناف.
موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث بالدوري الإنجليزي
يستضيف ملعب فيتاليتى مباراة قوية بين مانشستر يونايتد وبورنموث بالبريميرليج فى تمام الثانية ونصف بتوقيت القاهرة والثالثة ونصف بتوقيت السعودية والرابعه ونصف بتوقيت الإمارات والواحدة ونصف بتوقيت جرينتش.
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبورنموث
تذاع مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث بالبريميرليج فى تمام الثانية ونصف بتوقيت القاهرة والثالثة ونصف بتوقيت السعودية والرابعه ونصف بتوقيت الإمارات والواحدة ونصف بتوقيت جرينتش، على قناة beIN Sport HD 2.
التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد أمام بورنموث
حراسة المرمى : دافيد دى خيا
خط الدفاع : أشلي يونج،هاري ماجواير، لينديلوف، وان بيساكا
خط الوسط : ماكتومناي، فريد، مارسيال، دانييال جيمس، بيريرا
خط الهجوم : ماركوس راشفورد
ترتيب مانشستر يونايتد وبورنموث بالدورى الإنجليزى
يتنافس مانشستر يونايتد وبورنموث، خلال اللقاء على تحقيق الفوز بسبب تجقيقهم لنفس عدد النقاط 13 نقطة ولكن يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع بينما بورنموث المركز التاسع
موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث بالدوري الإنجليزي
يستضيف ملعب فيتاليتى مباراة قوية بين مانشستر يونايتد وبورنموث بالبريميرليج فى تمام الثانية ونصف بتوقيت القاهرة والثالثة ونصف بتوقيت السعودية والرابعه ونصف بتوقيت الإمارات والواحدة ونصف بتوقيت جرينتش.
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبورنموث
تذاع مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث بالبريميرليج فى تمام الثانية ونصف بتوقيت القاهرة والثالثة ونصف بتوقيت السعودية والرابعه ونصف بتوقيت الإمارات والواحدة ونصف بتوقيت جرينتش، على قناة beIN Sport HD 2.
التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد أمام بورنموث
حراسة المرمى : دافيد دى خيا
خط الدفاع : أشلي يونج،هاري ماجواير، لينديلوف، وان بيساكا
خط الوسط : ماكتومناي، فريد، مارسيال، دانييال جيمس، بيريرا
خط الهجوم : ماركوس راشفورد
ترتيب مانشستر يونايتد وبورنموث بالدورى الإنجليزى
يتنافس مانشستر يونايتد وبورنموث، خلال اللقاء على تحقيق الفوز بسبب تجقيقهم لنفس عدد النقاط 13 نقطة ولكن يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع بينما بورنموث المركز التاسع
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