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شاهد.. أول ظهور لطفلة كندة علوش وعمرو يوسف (صورة)

السبت 02/نوفمبر/2019 - 12:19 ص
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بوابة الفجر
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شاركت الفنانة كندة علوش معجبيها، صورة تجمعها بطفلتها "حياة" وهي في شهورها الأولى، عبر حسابها على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

ونشرت كندة علوش الصورة، احتفالا بمرور عام على ولادة طفلتها الأولى، فيما أظهرت الصورة وجه طفلتها لأول مرة منذ ولادتها.

تعليقها على الصورة
وكتبت كندة علوش على الصورة: "لا أصدق أنه مر عام.. الحمد لله على أحلى هدية الله أرسلها لنا.. الله يخليها ويحميها ويقدرنا نهتم فيها ونسعدها.. الله يخليلكم ولادكم ويطعم كل مشتهي.. حياة عمرو يوسف".

رسالة شكر لجمهورها
ومؤخرًا نشرت الفنانة كندة علوش رسالة شكر خاصة إلى جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، نصت هذه الرسالة على كلمات محبة وشكر من الفنانة كندة علوش قائلة: "‏مليون شكرا للمليون متابع على تويتر، شكرا لمتابعتكم ومحبتكم ودعمكم".

وأضافت: "بتمنى أكون على قد ثقتكم، أنا بشوف السوشال ميديا فضاء للتعبير عن الرأي باحترام وبث الروح الإيجابية واحترام الآخر المختلف".

ثم تابعت قائلت: "بتمنى نكون عم نلتقى بهاد التوجه وبتمنى يكون حضوري ودمي خفيف عليكم".

تعليقات الجمهور
علق عليها أحد المتابعين قائلا: "‏‎أنتي حضورك وروحك وجمالك ودمك على قلب جمهورك زي العسل ربنا يسعدك ويباركلك في بنتك يارب".

وعلق آخر عليها قائلاً: ‏‎"وأنا وبكل فخر من ضمن المليون متابع، بنحبك جدا".

على صعيد آخر تزوجت الفنانة كندة علوش من الكاتب فارس الذهبي، وانفصلا بعد زواج دام ثمان سنوات، ثم تزوجت من الفنان عمرو يوسف وأنجبا ابنتهما "حياة". 

كذلك شارك عمرو يوسف، عبر حسابه على "إنستغرام"، اليوم الجمعة، صورة لطفلته "حياة"، بعدما أتمت عامها الأول.


شاهد.. أول ظهور لطفلة كندة علوش وعمرو يوسف (صورة)
شاهد.. أول ظهور لطفلة كندة علوش وعمرو يوسف (صورة)
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